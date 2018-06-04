باسم الله الرحمن الرحيم



رمضان كريم على الجميع أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والهناء كل عام وأنتم بخير



متوفر مبلغ 700 دولار على بايونير للبيع مقابل 126000 دج



سعر البيع 180 دج للدولار



اقل مبلغ للحجز 250 دولار لقلة عدد مرات الارسال



يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط



الأرسال يكون عبر خاصية Card to Card فقط أي بدون عمولة و الرجاء التأكد من أن خاصية c2c مفعلة سواء بارسال الايميل الى المشرف او وضعه في تعليق لأتأكد لك منه



سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .



الرجاء الحجز بجدية سيتم العودة للرد على التعليقات والحجز للمشترين بعد الساعة 12 ليلا والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ.



المصدر: صديق



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