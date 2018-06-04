عرض بيع بيع 700 دولار بايونير مقابل ccp فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
cherif algeria
المبلغ
700 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
cherif algeria

cherif algeria

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
22 سبتمبر 2015
المشاركات
543
الإعجابات
135
النقاط
19
الإقامة
biskra
الجنس
ذكر
#1
باسم الله الرحمن الرحيم

رمضان كريم على الجميع أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والهناء كل عام وأنتم بخير

متوفر مبلغ 700 دولار على بايونير للبيع مقابل 126000 دج

سعر البيع 180 دج للدولار

اقل مبلغ للحجز 250 دولار لقلة عدد مرات الارسال

يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط

الأرسال يكون عبر خاصية Card to Card فقط أي بدون عمولة و الرجاء التأكد من أن خاصية c2c مفعلة سواء بارسال الايميل الى المشرف او وضعه في تعليق لأتأكد لك منه

سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .

الرجاء الحجز بجدية سيتم العودة للرد على التعليقات والحجز للمشترين بعد الساعة 12 ليلا والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ.

المصدر: صديق

الاثبات
في الملف المرفق
 

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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الإعجابات
1,258
النقاط
41
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق

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