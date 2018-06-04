رسميًا.. صالحي إلى شبيبة القبائل

صالحي

حسم شبيبة القبائل، اليوم الاثنين، صفقة حارس شباب بلوزداد، عبد القادر صالحي، بصفة رسمية.



ووقع حارس المنتخب الجزائري، صالحي، على عقد يمتد لموسمين، مع نادي الكناري.



وضم شبيبة القبائل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كلًا من اللاعبين، سوياد وبن خليفة، ليكون اللاعب السابق لجمعية الشلف، الصفقة الثالثة.





وكان شبيبة القبائل، قد فسخ عقد لاعبي رائد بومرداس، مويسي وبرابح، بعد أن تعاقد معهما، خلال الأيام الماضية