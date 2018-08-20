الفجيرة يستهدف نجم شبيبة القبائل

يسعى نادي الفجيرة الإماراتي إلى التعاقد مع سليم بوخنشوش، لاعب وسط شبيبة القبائل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وعلم أن الفجيرة قام بالتواصل مع اللاعب والنادي الجزائري، من أجل إتمام الصفقة، إلا أن إدارة شبيبة القبائل لم ترد على العرض الإماراتي قبل دراسته جيدًا، خاصة على المستوى المالي.وسيواصل مسؤولو الفجيرة المفاوضات مع رئيس شبيبة القبائل شريف ملال خلال الأيام المقبلة، من أجل إتمام الصفقة سريعًا.يذكر أن سليم بوخنشوش سبق وأن مثل منتخب الجزائر، أثناء تواجد رابح ماجر على رأس القيادة الفنية لمحاربي الصحراء.