بوجبا: هذه قصة خلافي مع مورينيو..والكرة الذهبية هدفي القادم

قال الفرنسي بول بوجبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه نادرًا ما تحدث مع مدرب الفريق جوزيه مورينيو، ولم ينكر وجود خلافات بينهما.



وكان بوجبا محور نقاش هذا الموسم في مانشستر يونايتد، وعندما سئل من قبل "فرانس فوتبول" عما إذا كان هناك لغزًا مع مدربه أجاب :"لا أعرف، سيتعين عليك أن تراه".



وأضاف :"هناك فريق ويجب على المدرب أن يتخذ خياراته، إذا كان يرى أنني يجب أن أجلس على مقاعد البدلاء لأنني لست جيدًا، فهذا اختياره، هذا العام كنت على المقاعد".





وتابع النجم الفرنسي:"لماذا؟ لقد تعرضت لإصابة، وضد نيوكاسل لم أستطع التنفس، لم يكن أحد يعرف".



وعندما سئل حول وجود خلاف بينه وبين مورينيو قال: "لست المدرب، لقد اختار ما لديه، ليس بالضرورة أن أتحدث معه، أنا أقوم بعملي وهو كذلك".



وسئل عن إمكانية انتقاله لباريس سان جيرمان وقال: "أنا في مانشستر ولدي عقد هنا، كل شيء خلاف ذلك هو مجرد كلام، أنا أركز على كأس العالم الآن، من الرائع اللعب إلى جانب لاعبين كبار، لكن هذا لا يعني أنني أريد الذهاب هناك".



ويدعي بوجبا أنه رجل يحكم على الأشياء بطريقة مختلفة في حياته، لكن هدفه هو الفوز بالكرة الذهبية واعتباره أفضل لاعب في العالم، وقال :"هناك عمل يجب القيام به، يجب أن أكون أكثر تناسقًا، الآن لا أستطيع الحديث عن الكرة الذهبية، يجب أن أكون أفضل، لنأخذ مثال المايسترو إنييستا (أندريس إنييستا أسطورة برشلونة)، إنه قائد فريقه، لكني سجلت 9 أهداف هذا الموسم وهو سجل 6".



وتابع بوجبا: "سنقول ما الأمر، هل يجب أن يكون لدي موسم جيد، دائمًا ما نقول أن الأمر ليس كافيًا، ولكن في الأساس ليس لدي دور في التسجيل، هناك كانتي (نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي) مثلًا هل نحكم على أهدافه ومساعداته".



واختتم لاعب يوفنتوس السابق :"لم تنته مسيرتي، مازال هناك عمل ينبغي القيام به، آمل أن أتقدم وأتحسن، وأحقق أكبر عدد من الألقاب".