كل يوم لغز مع فاتي17

Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#1
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#1
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لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صح فطوركم صحصحوا عقولكم





(الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين
والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)


اللغز 1

ما هو الشيء الذي نستطيع مسكه دون لمسه


اللغز 2
قامت احدى الشركات التي تقع مكاتبها في الطابق 88 من ناطحة سحاب بطلب من شركة التنظيف ان تقوم بارسال شخص ينظف نوافذ مكاتبها المتسخة. عندما اتى المنظف وبدأ بالتنظيف في الطابق 88 من ناطحة السحاب هذه انزلق فجأة وسقط وعلى الرغم من أنه لم يرتدي حزام الامان وليس هناك شيء لإبطائه سقوطه، الا انه لم يعاني من أي إصابات . كيف تفسرون ذلك؟



اللغز3



اللغز 4

ذهب رجل الى صالون الحلاقة حيث ثمن حلاقة الشعر في الصالون 150 د. دفع الى الحلاق بواسطة ورقة 200 د، ولكن الحلاق ليس لديه فكة لأن يوم العمل بطيئ بشكل خاص ولم يكن لديه قدر من الزبائن الكافي بعد. ذهب الحلاق إلى محل لبيع الزهور بجانبه وطلب فك ورق 200 الى ورقة 100 د وورقتين 50د. ثم عاد واعطى الرجل 50 د فكة.

في وقت لاحق اتت السيدة من محل بيع الزهور الى الحلاق واخبرته ان ورقة 200 د التي أعطاها كانت مزيفة. وافق الحلاق على تبديل الورقة المزيفة باخرى صالحة.

في اخر يوم العمل حاول الحلاق معرفة كم من المال خسر؟
 

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آخر تعديل بواسطة المشرف:
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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الإعجابات
1,270
النقاط
41
الجنس
ذكر
#5
الاجوبة كلها في الموضوع
يجب الاجبة كلها تكون في مشاركة واحدة. اذا كانت كل جواب منفصل لن تحسب
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#6
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,879
الإعجابات
6,385
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#6
قال 4algeria.com:
الاجوبة كلها في الموضوع
يجب الاجبة كلها تكون في مشاركة واحدة. اذا كانت كل جواب منفصل لن تحسب
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اللغز 3 لا يظهر اا
 
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