سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الحادي عشر

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#1
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#1





تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري




تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا

سلسلة إكتشف الرقم السري







1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد

مثلا

1زهرة اللمة

2 فاعل الخير



فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور







3- في حال استغرق العضو اكثر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه





4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة



في انتظار مشاركتكم .....
 
فاعل الخير

فاعل الخير

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#5
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#5
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#10
إنضم
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#10
للتذكير :


السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في العدد
الحادي عشر من سلسلة اكتشف الرقم السري

الرقم السري للهذا العدد مدون لدي
من خمسة ارقام ( لنرى كيف ستكون المنافسة اذن ;))

4 ارقام مثل الاعداد السابقة و رقم اخر
ساوضح :
رقمين من 0 الى 10
رقمين من 11 الى 20
ورقم من 21 الى 30
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#17
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من عآلمي
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أنثى
#17
قال فاعل الخير:
7-12-23-26
إضغط للتوسيع...
قال فاعل الخير:
7-12-23-26
إضغط للتوسيع...
ليس لديك اي رقم صحيح و الرقم يجب ان يكون من 5 ارقام اقرا هذا :

السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في العدد
الخامس من سلسلة اكتشف الرقم السري



4 ارقام مثل الاعداد السابقة و رقم اخر
ساوضح :
رقمين من 0 الى 10
رقمين من 11 الى 20
ورقم من 21 الى 30
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#19
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,879
الإعجابات
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النقاط
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العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#19
قال yaso ياسمين:
ليس لديك اي رقم صحيح و الرقم يجب ان يكون من 5 ارقام اقرا هذا :

السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في العدد
الخامس من سلسلة اكتشف الرقم السري



4 ارقام مثل الاعداد السابقة و رقم اخر
ساوضح :
رقمين من 0 الى 10
رقمين من 11 الى 20
ورقم من 21 الى 30
إضغط للتوسيع...
هاكي قلتي 4 ارقام ماشي خمسة
 
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