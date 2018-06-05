سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الحادي عشر

ليس لديك اي رقم صحيح و الرقم يجب ان يكون من 5 ارقام اقرا هذا :



السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في العدد

الخامس من سلسلة اكتشف الرقم السري







4 ارقام مثل الاعداد السابقة و رقم اخر

ساوضح :

رقمين من 0 الى 10

رقمين من 11 الى 20

ورقم من 21 الى 30