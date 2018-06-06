مشكلتي شكر/ليتني لم..

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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#1
شكرا الى كل من
ام ياسمين لاعتمادها الموضوع وردها بالنصيحة
اشرقت نفسي للنصيحة
لؤلؤة قسنطينة للثقة الكبيرة في شخصي
عقد اللمة للنصيحة القيمة
وقسيمو وفريد وامين والحكيم و4algeria لوقتكم الذي كرستموه في نصحي ومعاجة المشكله
نصائحكم جد قيمة واجوبتكم دلت على معالجتكم للموضوع بحكمة ساتحلى بالصبر واحاول وارى وانتظر دعواتكم بالفرج لي ولكم بالمثل يااخوتي في الله
ولا انسى الخت توينكل لمساعدتها الدائمة وردها بالنصيحة
دمتى دعما للمة وجزاك الله خيرا يااختي

تقبل الله منا ومنكم وشكرا
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
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ميلة
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أنثى
#2
السلام عليكم
ربي ييسرلك اختي ويفرج عليك وان شاء الله يفرج همك عن قريب
لا تشكريني فالفضل يعود لأناس ما وراء الكواليس ربي يهنيهم يا رب
والمهم هو راحتك أخيتي ^^
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#3
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الإقامة
ذكريات الماضي
الجنس
أنثى
#3
سلام عليكم
لا دعي لشكر هذا اقل شيء نقدرو نعاونوك بيه وان شاء الله ربي يفرج عليك ويحفظك من كل مكروه وربي يريح بالك ويسترك في الدنيا والآخرة انه ولي ذلك والقادر عليه
في امان الله
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
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من الشرق
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أنثى
#4
افرح كثيرا حينما ارى عضوا عاد ليضع لنا ردا يطمئننا فيه عن مشكلته :giggle::whistle::whistle::whistle:
الحمد لله اختي
ان شاءالله يارب ربي يبعد عنك كل ضرّ ويرزقك الخير والسعادة يارب

صحا فطورك
 
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