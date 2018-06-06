شكرا الى كل من

ام ياسمين لاعتمادها الموضوع وردها بالنصيحة

اشرقت نفسي للنصيحة

لؤلؤة قسنطينة للثقة الكبيرة في شخصي

عقد اللمة للنصيحة القيمة

وقسيمو وفريد وامين والحكيم و4algeria لوقتكم الذي كرستموه في نصحي ومعاجة المشكله

نصائحكم جد قيمة واجوبتكم دلت على معالجتكم للموضوع بحكمة ساتحلى بالصبر واحاول وارى وانتظر دعواتكم بالفرج لي ولكم بالمثل يااخوتي في الله

ولا انسى الخت توينكل لمساعدتها الدائمة وردها بالنصيحة

دمتى دعما للمة وجزاك الله خيرا يااختي



تقبل الله منا ومنكم وشكرا