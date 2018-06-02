مشكلتي اني تزوجت منذ اشهر من رجل احبني او على الاقل هذا ما تبين لي. الرجل متزوج باولاده وانا عازبة فقت الثلاثين ومع اني كنت دائما ضد الزواج بمتزوج الا انه كتب لي بعد سنوات الحاح وتتبع منه حتى وافقت عليه.

حتى العائلة لم توافقني الامر الا انهم يريدون سعادتي فلم يرفضو في الاخير.

كنت احس بحبه الكبير لي وبقلقه علي وانه احتمال يطلق لان زوجته تطالب بذلك الا انه يحبها ويحب الاولاد

والا فانها لن تعيش معه بعدما تركت بيتها مايقارب نصف السنه بسبب خلافات مابينهما نتجت عن عدم تقبلها لحبه لامراه اخرى

المهم مشكلتي الحالية اني اكتشفت صفات لم اكن اعرفها في زوجي منها البخل والعصبية الكبيرة والشك وخوفه من الزوجة الاولى

ولكوني مريضة بعدة امراض منها المزمنه وهذا ماصارحته به قبل الزواج الا انه كان اعمى بحبي وارادني في كل الظروف

امراضي تستلزم متابعة طبية مستمرة وغيرها من الامور وانا انسانة عاملة ولا احتاجه في ذلك والحمد لله

والاهم اني احتاج الههدوء. وهذا مالم اجده معه. امراضي سببت لي حالة نفسية صعبة منها الانعزال فانا لست اجتماعيه كثيرا ومنها الانانية والعند.خصوصا ان عائلتي دللتني فاصبحت انتظر دائما مااخذة ولا اعطي الا قليلا والمادة تعني لي الكثير. وصارحت بسلبياتي قبل ايجابياتى

عرفت مؤخرا اني حامل في الايام الاولى وانا اتتبع الامر. لكني مريضة و التوتر بالنسبة لي يزيد الطين بلة واحتمال كبير ان الحمل لا يمكن ان يدوم في مثل عقليته هاته وظروفي الصحية

يتعصب لاتفه الاسباب ومتسلط ومنعني من الخروج الا للعمل ولاوقات محددة. يهاتفني من حين لاخر ليتاكد من اني وصلت للبيت ولم اذهب لجهة اخري من عدم الثقة. اطلب منه ان اخرج لاشتري مااحتاجه فلا يوافق ولا يخرج معي لانه لا يمكلك الوقت وبالاعادة كم مرة حتى يشتري...

قلت له في عدة مرات ان نفقة البيت من مسؤؤليته وانا لن اثقل عليه في امور اخري حيث اني اتكفل بلبسي ودوائي وعلاجي وتحاليلي واكلي -المخصص لحمية اطبقها-

الا انه يحضر القليل القليل متحججا بالنسيان وعدم وجود الوقت..

في حين انه ينفق بيته الثاني من كل شيء

فهي لا تعمل ولها اولاد

احسست بالفرق بين ام لاولا دو امراه بدون اولاد في كل شيء حتى المبيت في الوقت الاول. وادركت انه فقط اصطادني بكلامه المعسول ووعوده الكاذبه

اقلها انه لن يستغنى عني حتى الموت وانه يحبني اكثر من نفسه

دخله ميسور جدا وحالته المادية جيدة وانا كذلك الا اني اعتبر تضييقه علي هذا اجبارا لي لكي اعطيه من مالي ليصرف على البيت دون ان يقول ذلك مباشرة. الامر الذي لا اتقبله لان نفقة الزوجة على زوجها وانا طلبت منه فقط وفقط نفقة البيت.

من شروط زواجي التى املاها عليه ابي هي عملي وان راتبي يعود لابي الذي يعطيني منه مصروفي الخاص وهو وافق على ذلك حينها وقال لا احتاج مالك اريدك انت وفقط.

كوني ممنوعة من الشراء او الذهاب للمحلات اصبحت اطلب من بيتنا ان يشترو لي مرات مااحتاجه الا انه يغضب من ذلك ويقول انه هو الوحيد المسؤول عنى ويجب ان اطلب منه حتى يهدد بالتشاجر مع عائلتي

حالتي النفسية جد سيئة فنتشاجر لاتفه الاسباب ولا يملك لغة الحوار غالبا. وحينما يغضب يفعل اي شيء ويقول اي شيء. حتى انه عايرني في شرفي وسب عائلتي وهددني كثيرا بالطلاق وامرني بمغادرة البيت عدة مرات ولم افعل. واخذني في حلة غضب لبيت ابي ليرميني عندهم الا اني لكي لا اقلق عائلتي كنت اترجاه ليرجعني لبيتي ولكي لايراني والديا هكذا. فانا ضحيت وتزوجته كزوجه ثانية لحبه لي وكنت متاكدة انه لن يؤذيني وكان قد قطع وعدا لابي انه سيعتني بامانة اعطاها اياه وهي انا. الا انه خيب ظني.

احبه لكن صحتي معه في تراجع من المشاكل. فقد نحفت وزاد اضطراب الهرمونات لدي واحس بانتفاخ للغدة حين كل تشاجر. حتى ان طبيبتي ضاعفت لي تركيز الادوية.

ولست راضية عليه امام الله وابكي اغلب الاوقات وادعى الله عليه وان يفرج على فانا لم اعد اطيق الامر. وهو حتى لا يشفق على

والله حالتي النفسية تدهورت منذ تزوجت ضحيت. كوني والحمد لله اتمتع بكثير من الامتيازات. ضحيت وتزوجت بمتزوج فقط لحبه المجنون لي. فانا اعرف نفسي وقلت هذا لن يتخلى عني وسيتحملني لكني صدمت بمالم اكن انتظره منه. احس انه يحبني وانا احبه لكن للاسف التفاهم لا يوجد. لم يعرف كيف يعودني على الحياة الزوجة تدريجيا وبدا في تسلطه وتضييقه من الاول مالم استطع تحمله.افتقد للثقة معه لانى تربيت في عائلة متدينة بمادئها الا انهم اعطوني كامل الثقة والحمد لله فكنت متحررة وملتزمة والان صرت امراه متزوجة لكني غير مستقرة. تهديد كل الاوقات.



ارجوكم انصحوني مالعمل فقد تعبت ومللت. ومرات ادعي بموت احدنا على ان ننفصل بالطلاق. فانا الان بين موتين معه او بدونه ومحتاره ايهما اختار.



انتظر ردود العقلاء منكم لا غير وجزاكم الله خيرا والتمس منكم دعوات خير لي في ظهر الغيب وشكرا لكم



اختكم في الله