وصف الجنة فى حديث رسول الله صلى الله علية وسلم

عن أسامة بن زيد رضي اللّه عنهما قال،

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:

"ألا هل مشمر إلى الجنة! فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور كلها يتلألأ،

وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سلامة،

وفاكهة خضرة، وخير ونعمة في محلة عالية بهية)،

قالوا: نعم يا رسول اللّه نحن المشمرون لها، قال صلى اللّه عليه وسلم: قولوا إن شاء اللّه فقال القوم: إن شاء اللّه" " أخرجه ابن أبي حاتم ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه".