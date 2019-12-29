مشتاق إلى رسول الله صلى الله علية وسلم

ناصر dz

ناصر dz

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إنضم
14 جانفي 2015
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بسم الله الرحمن الرحيم
اشتاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قرأت كثير فى كتب السيرة العطرة كلما تعمقت فى القرأءة
شعرت انى حضرا فى مكة كأنى اشاهد وهم ينثرون التراب على رأسة وهو يصلى
ويذهب الى دارة وتنفض بناتة التراب عن رأسة
يعرض نفسة على القبائل فى مو سم الحج يقول لهم قولوا لا الة الا الله ويمشى خلفة عمة ابو لهب لا تصدقوة
وقلبى يعتصر الما عندما ذهب الى الطائف يعرض نفسة عليهم لعلهم ينصرونه اهل الطائف
ويؤمنون لكنهم اغروا سفها ئهم وقذفوة بالحجارة حتى ادمت قدماة
ولجأ الى بستان لشيبة وعتبة كى يرتاح من عناء ما وجد من كفار الطائف
كلما سرت اليوم فى مكة او المدينة وشاهد ت الاثار سواء غار حراء او جبل احد أنى ارى الرسول صلى الله علية وسلم وحولة
صا حبتة رضى الله عنهم يزيد اشتياقى الى رؤية رسول الله
اقول هنا كان يمشى الر سول هنا وقف الرسول هنا حفر الخندق
عندما اقف امام قبر الرسول اقول هنا رسول الله هنا الروضة الشريفة وقف فيها الر سول صلى الله علية وسلم
فعلا حب وشوق يفوق كل تخيل وتصور وانا اتذكر قول عمر بن الخطاب ودار بينة وبين الر سول هذا الحديث
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت احب إليَّ من كل شيء إلا من نفسي! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك))، فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الآن يا عمر))
اشهد ان لااله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله علية وسلم
اللهم يسر لى رؤية رسول الله صلى الله علية وسلم
 
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