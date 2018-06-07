هل سبقنا الكفار ...

السلام عليكم خاوتي صحا فطوركم وان شااء الله تكونو بخير ورمضانكم مقبول

موضوعي خفيف وظريف

واحد حاب يتزوج بوحدة والطفلة هذي ايضا حابة تتزوج بيه

العائلة تاع الشاب هذا تشرط منو امور تعجيزية لازم يعدل المنزل نتاعهم من الفوق للتحت بالاظافة للغرفة اللي رايح يسكن فيها والمال تاع الذبائح و المقامة تاع العرس

عائلة الفتاة تطالب الفتاة بانو تقول للسيد اللي جاء يخطب فيها مهر كبير و غيرها من تجهيزات العرس وبلا بلا بلا ....

الكفار :

يتمعشقو زمان ويقيمو العلاقة في الحرام وحتى يجيبو ابناء ومن بعد يتزوج بيها وحتى الزواج مافيهش تكاليف كنيسة واشبين وراهم يمتزوجين



اكيد الجزء الاول تاع الكفار لايؤخذ بعين الاعتبار لكن حبيت نسقسي ..

علاش مثلا واحد حاب يتزوج بوحدة وهو يكون لاباس عليه خدام علاش ما يروحش يخطبها خطبة رسمية يعطيلها مهر تاع هكاك مليون ولا خمس مية برك يعني باش ندخلو في الحديث النبوي

ويدير وليمة يوزعها ع الفقراء والمساكين وتكون حاجة معتبرة كذالك يخسر 3 ملاين ولا 4 الا كتر ودراهم المهر ودراهم عادة المنزل من ساسو وراسو وتكاليف العرس

يروح يكري بيها سكن لمدة عام وهو راهو خدام ويخلص الكراء تاعو وعايش مع مرتو وربي يفتح عليهم

علاه التعقيدات هذي والبذخ والتبذير احصائيات جد مرعبة في الشباب الجزائري تاع فساد بسبب الزواج المتأخر وبسبب تكاليف الزواج ...والله غير يحاسبنا ربي

سلام ​