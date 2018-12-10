ضاقت ضاقت والله صدقوني كنقول ضاقت يعني أنو حابة نخرج من الجلدة تاعي خلاص

شنو هو ذنبي أنا

بون لحكاية و نتمنا منطولش عليكم

قبل عشر سنوات كان عندي 17 سنة زوجني بابا

و ككان عندي 15 سنة تخطبت بون انا من عائلة و مجتمع محافظ يعني 15 سنة الطفلة بريئة متعرفش والو على الحب و العلاقات غير واش نشوفو من الشكل فقط مي اللي كاين فالداخل منعرفوش

جا واحد يخطبني و عايلتي طايرين من الفرحة بيه تقول حابين يتخلصو مني بأقرب وقت قلت لبابا مزال قالي حمدي ربي لقيتي شكون يديك وووووو

المهم سكت و قبلت

و مبعد صراو مشاكل لبنات كانو يقولولي خطيك يحكي و يلحق لبنات ووووو المهم فهاذيك الفترة من خلال امور بسيطة و بالرغم من أنو منحكيش معاه ولا نتلاقا بيه لقيت هاذ الشخص في واد و نا في واد يعني أخلاقيا مش سواسوا

أيا قلت لبابا نحب نفسخ أيا زعف عليا قالي يالحمارة حابين يدوه منك ووووو

مع العلم أنو عايلتي يقدسو في خطيبي و كأنو ملاك ولا منعرفش اشنو

باسكو عندو الدراهم و بوقوص

المهم كزعف بابا هكذاك حسيت أنو بابا حاب يتخلص مني أيا قبلت و تزوجت ....

المهم في اليوم الثالث من الزواج كان يقولي مزال راح نزيد نتزوج عليك و نهار تسماني راح نبدلك بوحدة و ياريت لوكان تزوجت فلانة

و جازوا عليا يامات الزواج كما كابوس و هو كبير عليا بزاف و راشد يعني مش ذرية

المهم خترة قتلو نتا ديما تقول ياريت تزوجت فلانة و فلانة اذا راك راجل طلقني و تزوج اللي حبيت أيا حكم يدو و هو شخص قوي البنية مش ضعيف ضربني في وجهي و طاحت الضربة في فمي و من قوة الضربة حسيت اسناني طاحو و مبعد جا يقول سمحيلي وو غلطت وووو

قال لبابا نهار خطبني حبسليها لقراية أيا يجي يقولي شوفي فلانة تبارك الله قراية قتلو فلانة اللي تحكي عليها عندها 25 سنة و نتا علاه حتى تجيب وحدة عندها 17 كاين بنات كملو قرايتهم

كبار .....

ولا يقولي منقبلش تخدمي ويقولي شوفي فلانة تبارك الله خدامة المهم حسيتو كان حاب يحطمني و خلاص

أيا نتبعوا تلفزيون يقولي شوفي هاذيك شابة اكثر منك ووووووو

و يحكيلي على أفلام اباحية يتبعهم حاشا السامعين و نا في ذاك العمر منعرفش مامبا أنو كايت افلام من هاذ النوع

المهم

حرقت لفوتو تاع العرس كامل باسكو جاز عليا كما كابوس و مكنتش قادرة نحكي بابا مللي كنت صغيرة اي حاجة نشكيهالو يقولي اصبري مش يقولي دافعي على حقك

عاملني بكراهية و خلاص

المهم نهار رفدت بنتي قلت نسامحو لوجه هاذ الطفلة و زادت جات لخرى و زادو المشاكل ميرفدهمش للطبيب كي مرضوا و المصروف قليل و هو يخلص بزااف اكثر من الموظف العادي و زيد عليها مشاكل يماه

باسكو يماه دارت فيا منكر

المهم جازو عشر سنين

شحال من خترة نقول نخليه و بابا يرفض

المهم لحقت بيا وقت وين مكنتش قادرة نكمل معاه

يسهر للوحدة تاع الليل

مدة ستة سنوات ونا نسوفري معاه نجي نسهر معاه نلقاه حاكم بورتابلو ويقولي روحي ترقدي

و المرأة مش كما الراجل

الراجل يحوس على المرأة لأجل غرائزه فقط و المرأة تحب تحكي و تحب الحنانة خصوصا اذا كانت صغيرة بالسن

و حقي نهار كامل نجري مورا الكوزينة والدار و بكاء الصغيرات الليل كيرقدو نلقا راجلي حدايا يحكيلي نضحكو مصح هو كان يتهرب و كنجي نقولو علاه علما أنني لم أقصر بفراشه يزعف حتى خترة قلب طابلة الماكلة فالارض ايا قتلو سير فيها حاجة ربي مراهوش راضي عليها

و تبعتوا و نا مقريتش بزاف مي ذكية فتحتلو حساباتو كامل فايسبوك ايميل سكايب ولقيتو يحكي مع لبنات مش وحدة مش زوج ايا ذاك الوقت خليت الدار قتلو الا راك تخلي مارتك وحدها و تسهر تحكي مع بنات تزوج بوحدة منهم مراح ندخل النار بسبتك ولا قصرت في حقك خبرني و لا حاب تتزوج خبرني قالي لا و منلقاش كيفك و بحق عشرتنا ولي ووووو

هاذا واحد من المشاكل

بناتو نرفدهم للطبيب بروحي

خترة بنتي كان عندها مرض جلدي نادر و الناس يدوها للأطباء وهو ولا علابال

ايا خترة نضت الصباح قتلو حشومة مارتك تعيط للرجال يرفدو الطفلة لكاش طبيب و نتا راقد

ايا قالي ..اسكتي يا (......) ياللي فيك و فيك و الجيران يسمعو

المهم منزيدش نحكي على المشاكل اللي صراو

لحق بيا وقت مكنتش قادرة نزيد نعيش معاه رحت لدارنا بابا مقبلش بيا فذاك الوقت الدنيا قلبت فوق راسي ككون بابا و مداهش النيف على بنتو

وليت لداري قلت مكانش ربي منامنش بيه اذا ربي يحب يتعذبو لوليات هكذا انا منامنش بيه و حبست الصلاة خلاص

حتى خترة بعد 15 يوم سقسيت امام قالي هاذي غلطة باباك فالله لايكلف نفسا الا وسعها متقدريش تصبري مش مشكل كل واحد و طاقتو

وليت للصلاة و حاولت نتجاوز كلشي كنت نرقد مع بناتي منخليش راجلي يقربلي بدا يداوس معايا و يسبني و نا قبل منولي للدار شرطت عليه متقربليش راني مولية بسبة بناتك باسكو هو قالي رديتك بسبة لبنات

المهم

انا نخاف ربي و نخاف نتحاسب قلت على وجه ربي ندير واش نقدر عليه على الأقل منتحرقش في جهنم بسبة راجلي ونا من عند ربي حنينة زيادة على اللزوم و ننسى روحي خلاص مرات يولي من الخدمة فالصيف بلاما نفيق نروح نرفد واش رافد في يدو نمدلو الماء باسكو كان خدام نطيب و نلبس مصح العلاقة الحميمية كانت كما الخنجر الذي يطعن جسدي أنو شخص يسبني و يدير فيا واش يدير و مبعد يجي ليا و كأنني شخص لاقلب له ولا كرامة و مبعد لحق بيه وقت و ندم مالقري مصلحش غلطاتو مي ندم بزاف

و نا كونت روحي وبديت ننجح في حياتي و بدا يزيد يقيمني سرتو كبدات الناس تعرفني

بون أنا كامل واش شفت مع راجلي و حماتي بانلي حاجة قليلة قدام أنو بابا سمح فيا

المهم بديت نتقدم في حياتي نقرا و نطير مصح بقاتلي الحرقة في قلبي

باسكو الراجل هذا مآذيتوش و جايالو بالقوسطو باسكو بابا هو خيرو مش انا وزيد معندي وين نروح

و كيكونو والديك سمحو فيك والله العظيم كلشي سماط

بزاف ناس يقولولي تبدلتي وليت منحبش نتخالط بالناس منحبش اللي يتمسخر معايا ونا هذاك الضغط دار لي هكذا باسكو كما غدرني بابا نتوقع اي شخص يغدرني

مرضت خترة رحت ليما قلتلها ضيعتولي حياتي و طفولتي و نهار جيتلكم مقبلتونيش راني ضايعة كالبهيمة ماشية فالطريق معلابالهاش لوين يديها هاذ الحياة نتوما خيرتوها مش انا ولا كاش نهار سمعتو خرجت الطريق ولا هبلت متغيضكومش درتوها بيديكم

بابا ندم قالي الا راكي حابة تنفصلي من راجلك ارواحي دار باباك مفتوحة قتلهم فات الأوان

ونا صح بعدما رجعني لدار راجلي الف خترة مراح ندخلو دارو

نبات برا و نخرج الطريق و منوليلوش لدارو

و دوكا راني نزورهم و نريح معاهم يامات على وجه ربي و على وجه يما

و كنريح معاهم نحس روحي مخنوقة

واش معناتها يكونو عندي فاميليا و نا نرفد في ظهري هموم كالجبال واحد مسقساش واحد معلابالوش

المهم خفت على صحتي باسكو صحتي نفسيا و جسديا تدهورت

تخيلو مدة عامين نوض صباح نبكي حتى نحس راسي راح يطرطق

كشغل حطولي سلسلة برقبتي و قالولي عيشي بيها

و المشكل الكبير هنا أنو الحياة الزوجية هاذي بدات بغلطة بدات بالإرغام

مصح لوكان انا اللي خيرت هاذ الشخص كنت راخ نصبر باسكو نبغيه

لوكان بدات بغلطة و مصراوش مشاكل بعد نقول معليه

و نا نكتب دوكا ونا والله حاجة مفهمتها فحياتي واللي فهمها يفهملي

كنضرت صحتي قلت لازم نخلق استقرار من العدم

بيني و بين راجلي ساعة هاك و ساعة هاك سرتو كيريح مع يماه يجيلي للشومبرا كالسكران نتي ياللي فيك و فيك قودي عليا وووو و يجيب حكايات حتى الشيطان ميقدرش يديرهم

والله ساعات يقولي الشيطان روحي للحرام و هني فيه روحك خصوصا انو راجلي يخدم بعيد ونريح لفترات طويلة وحدي ولكن علابالي انا مش نتاع هاذ الطريق

تقدمت فحياتي الحمد لله و لكن قلبي محروق بزاف

ساعات راني نورمال ساعات ندخل في في بكاء هستيري لمدة ايام

البارحة كنت عند الطبيبة و بمجرد قلبت صدري قاتلي تتعرضين لضغوط نفسية ؟

قلتلها نعم قاتلي لديك ارتفاع هرمون البرولاكتين وهو يسبب خلل في غدة الحليب فتنتج الحليب بالرغم من انو منيش نرضع

ايا كخليتو باسكو كرهت من الادوية دارلي اورام حميدة في الثدي

أنقذوني من الضياع لعلني اجد في جوابكم بلسما

و ديرو فبالكم بزاف صوالح محكيتش عليهم الله غالب عييت من الكتابة

انصحوني لوجه الله وادعوا الله لي في الغيب ان يفتح علي بابا من ابواب رحمته

سلام