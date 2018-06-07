Salah eddin
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مباراة ودية : البرتغال 3-0 الجزائر (ملخص اللقاء)
البطاقة الفنية:
ملعب النور بـ لشبونة البرتغالية، جمهور غفير، أرضية ممتازة، طقس ممطر، تنظيم محكم، تحكيم للثلاثي الإنجليزي باوسون، بيت سويان حسين.
الإنذارات: بن سبعيني (د39)، بوخنشوش (47) من الجزائر.
الأهداف : غيديس (د17) و(د56)، فرنانديز (د37) للبرتغال.
البرتغال: باتريسيو، سواريس، بيبي، ألفيش (فونتي د56)، غيريرو (ماريو روي د57)، كارفالو (كواريزما د64)، موتينيو، فرنانديز، برناردو سيلفا (أدريان د64)، غيديس، رونالدو (أندري سيلفا د74).
المدرب: سانتوس.
الجزائر: صالحي، فرحات، بن موسى، بن سبيعيني، مجاني (بونجاح د71)، ماندي، بوخنشوش (بن خماسة د67)، بن طالب، محرز، براهيمي، سليماني (سوداني د86).
المدرب: ماجر.
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صالحي ينقذ "الخضر" من أول فرصة
عرفت بداية المباراة دخولا قويا من طرف لاعبي البرتغال، حيث استفاد برناردو سيلفا من مخالفة على مشارف منطقة العمليات في أول دقيقة، تولى تنفيذها رونالدو بطريقة مباشرة إلا أن كرته اصطدمت بالمدافعين، قبل أن يتابعها موتينيو بتسديدة تمكن صالحي من صدها ببراعة وحولها للركنية.
غيديس يفتح باب التسجيل للبرتغال
واصل لاعبو البرتغال ضغطهم على مرمى المنتخب الجزائري، حيث سيطروا على مجريات اللعب، واستحوذوا على الكرة بكل واضح، قبل أن تأتي (د17)، ويليام كارفالو يمرر كرة عالية في عمق دفاع "الخضر" يستقبلها برناردو سيلفا بتمريرة رأسية مباشرة ناحية غيديس، الأخير يضع الكرة في شباك صالحي بسهولة معلنا عن فتح مجال التهديف.
رونالدو يضيع الثاني وجها لوجه
وكاد رونالدو أن يضيف الهدف الثاني في (د19) بعدما استلم تمريرة جميلة في العمق داخل منطقة العمليات، يتوغل ثم يسدد بالرجل اليسرى، إلا أن الحارس صالحي عرف كيف يغلق الزاوية ويبعد الكرة ببراعة، في لقطة احتج فيها كريستيانو على الحكم مطالبا بركنية بعدما أعلن الحكم عن ستة أمتار.
فرنانديز يضيف الثاني برأسية جميلة
تواصل المد الهجومي البرتغالي على مرمى الحارس صالحي، رغم عودة رفقاء براهيمي في المباراة بعد نصف ساعة لعب، لكن سرعان ما عاد أصحاب الدار لتهديد "الخضر"، وكان ذلك في (د37) على إثر انطلاقة سريعة من كريستيانو على الجهة اليسرى، قبل أن يوزع كرة بالمقاس ناحية فرنانديز، الأخير يرتقي برأسية محكمة ويضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الثاني، بعد ذلك بلحظات الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بتأخر المنتخب الوطني بثنائية نظيفة.
صالحي يتصدى لـ رونالدو من جديد
جاءت بداية المرحلة الثانية مشابهة للشوط الأول، حيث توجه البرتغاليون للهجوم وتراجع رفقاء محرز إلى الوراء، حيث شهدت (د49) فرصة خطيرة للبرتغال بعد ركنية من الجهة اليمنى لعبت بشكل سريع، برناردو يتوغل ثم يوزع في العمق، صالحي يتدخل ويبعد الكرة بالخطأ ناحية رونالدو، الأخير يسدد لكن الحارس الجزائري يتألق ويصد بمساعدة ماندي الذي أبعد الخطر.
مخالفة رونالدو يصدها صالحي ببراعة
عاد كريستيانو رونالدو لتهديد مرمى "الخضر" في (د52) عن طريق مخالفة مباشرة من بعد حوالي 25 مترا، إلا أن صالحي كان بارعا وتمكن من إبعاد الخطر بقبضتي اليدين، ثم نفس اللاعب رونالدو يعود بعد لحظات وينفرد بصالحي ثم يسدد من زاوي صعبة، إلا ان الحارس يصد من جديد ويحول الكرة للركنية.
غيديس يضيف الثالث برأسية أخرى
كلّل لاعبو البرتغال جهودهم بهدف ثالث في (د55) بعد هجمة منظمة قادها موتينيو من الجهة اليسرى، قبل أن يوزع يمرر كرة عالية ناحية غيريرو، الأخير يستلم الكرة ثم يوزع في العمق ناحية غيديس، الأخير يرتقي فوق الجميع وبرأسية قوية يسجل الهدف الثالث للبرتغال، نفس اللاعب في (د59) كاد يضيف الهدف الرابع لولا تدخل ماندي في آخر لحظة الذي حول الكرة للركنية.
بونجاح يقوم بأول محاولة لـ"الخضر"
انتظر لاعبو المنتخب الوطني إلى غاية (د72) من أجل تهديد مرمى البرتغال، وكان مباشرة بعد دخول بونجاح، الأخير كان وراء أول تسديدة لـ"الخضر" على مرمى باتريسيو، بعدما استلم كرة من براهيمي، يراوغ ثن يسدد من خارج منطقة العمليات، إلا أن الحارس البرتغالي كان في المكان المناسب.
بونجاح يعود برأسية قوية وباتريسيو يصد
آخر محاولة في المباراة، كانت من جانب الخضر بعد عمل جيد من محرز على الجهة اليمنى، قبل ان يوزع ناحية القائم الثاني باتجاه بونجاح، الأخير يرتقي فوق الجميع برأسية قوية كاد يقلص بها النتيجة، لولا تألق الحارس باتريسيو الذي تمكن من تحويل الكرة للركنية، لينتهي اللقاء بعد ذلك بخسارة منطقية للمنتخب الوطني بثلاثية نظيفة.