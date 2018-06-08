سلسلة إكتشف الرقم السري العدد (12) (مغلق)(انتظرونا اليوم 23:30)

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري




تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا

سلسلة إكتشف الرقم السري






1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 17 18 22 23

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد

مثلا

1زهرة اللمة

2 فاعل الخير



فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور







3- في حال استغرق العضو اكثر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه





4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة



في انتظار مشاركتكم .....
 
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