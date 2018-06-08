سلسلة إكتشف الرقم السري العدد (12) (مغلق)(انتظرونا اليوم 23:30)









تم الطرح مسبقا لسلسلة



إكتشف الرقم السري









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سلسلة إكتشف الرقم السري













1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 17 18 22 23



جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق







2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :



عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد



مثلا



1زهرة اللمة



2 فاعل الخير







فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور















3- في حال استغرق العضو اكثر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه











4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة







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