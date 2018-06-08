سلسلة {قصص الأنبياء} اليوم23 ( أصحاب الرس+قوم يس + الياس عليه السلام )

HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
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العمر
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الإقامة
أم القرى
الجنس
ذكر
#1



الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا ،ونصب لنا الدلائل على صحته برهانا مبينا ، وأوضح السبيل الى معرفته وإعتقاده حقا يقينا .
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند له تعالى عن إفك المبطلين وخرص الكاذبين وأشهد انا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخيرته من بريته وأمينه على وحيه
فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
ركن نفحات رمضانية (من هدي القرآن والسنة )

سلسلة قصص الأنبياء















قصة الياس عليه السلام







 
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