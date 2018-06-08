السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم

- عندما تمشط شعر طفلك اخبره انك تفعل دلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من كان له شعر فليكرمه "

- عندما تعطر ابنك اخبره بانك تفعل دلك اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم:

" حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة "

- عندما يدهب ابنك للمدرسة ذره بقول النبي صلى الله عليه وسلم:

"من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة "

- عندما تبتسم لابنك اخبره بان النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" تبسمك في وجه اخيك صدقة "

- عندما تمدح ابنك اخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم:

" والكلمة الطيبة صدقة "

- عندما تفرغ من طعامك لابنك اخبره بانك فعلت دلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:

" افراغك من دلوك في دلو اخيك صدقة "

- عندما تكون في مجلس فيه كبار بالسن اطلب من ابنك توقيرهم لاننا بدلك نطيع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:

" ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا "

هكدا يجب ان نربط افعالنا وتصرفات ابنائنا بالنسة وبسيرة النبي عليه افضل صلاة وازكى سلام وعلموهم الاحاديث الشريفة