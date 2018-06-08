عندما .......

missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,430
الإعجابات
21,305
النقاط
756
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم

- عندما تمشط شعر طفلك اخبره انك تفعل دلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من كان له شعر فليكرمه "

- عندما تعطر ابنك اخبره بانك تفعل دلك اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم:
" حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة "

- عندما يدهب ابنك للمدرسة ذره بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة "

- عندما تبتسم لابنك اخبره بان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" تبسمك في وجه اخيك صدقة "

- عندما تمدح ابنك اخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
" والكلمة الطيبة صدقة "

- عندما تفرغ من طعامك لابنك اخبره بانك فعلت دلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
" افراغك من دلوك في دلو اخيك صدقة "

- عندما تكون في مجلس فيه كبار بالسن اطلب من ابنك توقيرهم لاننا بدلك نطيع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
" ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا "

هكدا يجب ان نربط افعالنا وتصرفات ابنائنا بالنسة وبسيرة النبي عليه افضل صلاة وازكى سلام وعلموهم الاحاديث الشريفة

منقول للامانة والافاذة
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,430
الإعجابات
21,305
النقاط
756
الجنس
أنثى
#3
قال faith8:
بارك الله فيك حبيبتي ♥
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وفيك بركة غاليتي
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع حبيبتي
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه​
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,423
الإعجابات
22,514
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#4
ممتاز بارك الله فيك
يعني عمل مع الدليل و الإقناع حتى الطفل ياخذ الامر عادة و يكبر عليها
تربية بطريقة غير مباشرة
ربي يجازيكم أختي
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,430
الإعجابات
21,305
النقاط
756
الجنس
أنثى
#5
قال الامين محمد:
ممتاز بارك الله فيك
يعني عمل مع الدليل و الإقناع حتى الطفل ياخذ الامر عادة و يكبر عليها
تربية بطريقة غير مباشرة
ربي يجازيكم أختي
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انتم كل التميز اخي الكريم
وفيك بركة
اجل تماما، لكي ترسخ افكار ديننا الحنيف في كل تصرف وكل عادة ان شاء الله وليس اقوال دون افعال
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه​
 
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