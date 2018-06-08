missing heart
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
- عندما تمشط شعر طفلك اخبره انك تفعل دلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من كان له شعر فليكرمه "
- عندما تعطر ابنك اخبره بانك تفعل دلك اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم:
" حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة "
- عندما يدهب ابنك للمدرسة ذره بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة "
- عندما تبتسم لابنك اخبره بان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" تبسمك في وجه اخيك صدقة "
- عندما تمدح ابنك اخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
" والكلمة الطيبة صدقة "
- عندما تفرغ من طعامك لابنك اخبره بانك فعلت دلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
" افراغك من دلوك في دلو اخيك صدقة "
- عندما تكون في مجلس فيه كبار بالسن اطلب من ابنك توقيرهم لاننا بدلك نطيع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
" ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا "
هكدا يجب ان نربط افعالنا وتصرفات ابنائنا بالنسة وبسيرة النبي عليه افضل صلاة وازكى سلام وعلموهم الاحاديث الشريفة
منقول للامانة والافاذة
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
- عندما تمشط شعر طفلك اخبره انك تفعل دلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من كان له شعر فليكرمه "
- عندما تعطر ابنك اخبره بانك تفعل دلك اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم:
" حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة "
- عندما يدهب ابنك للمدرسة ذره بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة "
- عندما تبتسم لابنك اخبره بان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" تبسمك في وجه اخيك صدقة "
- عندما تمدح ابنك اخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
" والكلمة الطيبة صدقة "
- عندما تفرغ من طعامك لابنك اخبره بانك فعلت دلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
" افراغك من دلوك في دلو اخيك صدقة "
- عندما تكون في مجلس فيه كبار بالسن اطلب من ابنك توقيرهم لاننا بدلك نطيع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
" ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا "
هكدا يجب ان نربط افعالنا وتصرفات ابنائنا بالنسة وبسيرة النبي عليه افضل صلاة وازكى سلام وعلموهم الاحاديث الشريفة
منقول للامانة والافاذة
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه