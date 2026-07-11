عندما يكبر الإخوة ... هل تتباعد القلوب أم تتغيّر ظروف الحياة ؟

ام أمينة

ام أمينة

:: مراقبة عامة :: ✍️ top5 👑
طاقم الرقابة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

عندما يكبر الإخوة ... هل تتباعد القلوب أم تتغيّر ظروف الحياة ؟



في مرحلة الطفولة يكون الإخوة غالبًا أقرب الناس لبعضهم
يتشاركون اللعب و الأسرار و المواقف اليومية
لكن مع مرور السنوات يكبر كل واحد منهم و تتغير مسؤولياته و إهتماماته
فهناك من ينشغل بالعمل و من يؤسس عائلة و من يبتعد بسبب السفر أو إختلاف الظروف


فهل هذا التغير يعني أن القلوب تباعدت ؟ أم أن الحياة فقط فرضت إيقاعًا جديدًا جعل التواصل أقل ؟


أحيانًا لا يكون البُعد دليلًا على ضعف المحبة فقد تبقى المودة موجودة رغم قلة اللقاءات
و في أحيان أخرى قد تؤدي الخلافات الصغيرة أو تراكم سوء الفهم أو غياب الإهتمام إلى مسافات عاطفية بين الإخوة


العلاقة بين الإخوة تحتاج إلى رعاية مثل أي علاقة أخرى كلمة طيبة و سؤال بسيط أو لقاء قصير قد يعيد دفىء سنوات طويلة


للنقاش :

هل لاحظت أن علاقتك بإخوتك تغيّرت بعد أن كبرتم ؟ و ما السبب في رأيك ؟

هل الإنشغال بالحياة و المسؤوليات يمكن أن يفسّر قلة التواصل بين الإخوة ؟

متى يصبح البُعد بين الإخوة علامة على تغيّر المشاعر و ليس فقط تغيّر الظروف

هل تعتقد أن ذكريات الطفولة تكفي للحفاظ على قوة العلاقة ؟

من المسؤول أكثر عن الحفاظ على صلة الإخوة : الأكبر سنًا أم الجميع ؟

هل يمكن أن يعود التقارب بين الإخوة بعد سنوات من الفتور ؟ و كيف ؟

هل إختلاف الشخصيات و الآراء سبب طبيعي للتباعد أم يمكن تجاوزه ؟

ما التصرفات الصغيرة التي تساعد على بقاء المحبة بين الإخوة ؟

ما النصيحة التي تقدمها لمن يشعر أن علاقته بإخوته أصبحت أبعد مما كانت ؟

أنتظر ردودكم و تعليقاتكم و آرائكم

في أمان الله
....
 
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المُعرّفات باللغة العربية:

@أشرقت روحي @الامين محمد @حفياد آدم @ام أمينة
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المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerHer
 
توقيع ام أمينة
قال ام أمينة:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

عندما يكبر الإخوة ... هل تتباعد القلوب أم تتغيّر ظروف الحياة ؟



في مرحلة الطفولة يكون الإخوة غالبًا أقرب الناس لبعضهم
يتشاركون اللعب و الأسرار و المواقف اليومية
لكن مع مرور السنوات يكبر كل واحد منهم و تتغير مسؤولياته و إهتماماته
فهناك من ينشغل بالعمل و من يؤسس عائلة و من يبتعد بسبب السفر أو إختلاف الظروف


فهل هذا التغير يعني أن القلوب تباعدت ؟ أم أن الحياة فقط فرضت إيقاعًا جديدًا جعل التواصل أقل ؟


أحيانًا لا يكون البُعد دليلًا على ضعف المحبة فقد تبقى المودة موجودة رغم قلة اللقاءات
و في أحيان أخرى قد تؤدي الخلافات الصغيرة أو تراكم سوء الفهم أو غياب الإهتمام إلى مسافات عاطفية بين الإخوة


العلاقة بين الإخوة تحتاج إلى رعاية مثل أي علاقة أخرى كلمة طيبة و سؤال بسيط أو لقاء قصير قد يعيد دفىء سنوات طويلة


للنقاش :

هل لاحظت أن علاقتك بإخوتك تغيّرت بعد أن كبرتم ؟ و ما السبب في رأيك ؟

هل الإنشغال بالحياة و المسؤوليات يمكن أن يفسّر قلة التواصل بين الإخوة ؟

متى يصبح البُعد بين الإخوة علامة على تغيّر المشاعر و ليس فقط تغيّر الظروف

هل تعتقد أن ذكريات الطفولة تكفي للحفاظ على قوة العلاقة ؟

من المسؤول أكثر عن الحفاظ على صلة الإخوة : الأكبر سنًا أم الجميع ؟

هل يمكن أن يعود التقارب بين الإخوة بعد سنوات من الفتور ؟ و كيف ؟

هل إختلاف الشخصيات و الآراء سبب طبيعي للتباعد أم يمكن تجاوزه ؟

ما التصرفات الصغيرة التي تساعد على بقاء المحبة بين الإخوة ؟

ما النصيحة التي تقدمها لمن يشعر أن علاقته بإخوته أصبحت أبعد مما كانت ؟

أنتظر ردودكم و تعليقاتكم و آرائكم

في أمان الله
....
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نعم تتغير العلاقة، حتى من أجل الظروف المعيشية، او من أجل الإختلاف العقدي او الديني.، او من أجل الأولاد.. وقليل من يمنع من هذا الشر العظيم، والبلاء الجسيم نسأل الله العافية.
 
قال ام أمينة:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

عندما يكبر الإخوة ... هل تتباعد القلوب أم تتغيّر ظروف الحياة ؟



في مرحلة الطفولة يكون الإخوة غالبًا أقرب الناس لبعضهم
يتشاركون اللعب و الأسرار و المواقف اليومية
لكن مع مرور السنوات يكبر كل واحد منهم و تتغير مسؤولياته و إهتماماته
فهناك من ينشغل بالعمل و من يؤسس عائلة و من يبتعد بسبب السفر أو إختلاف الظروف


فهل هذا التغير يعني أن القلوب تباعدت ؟ أم أن الحياة فقط فرضت إيقاعًا جديدًا جعل التواصل أقل ؟


أحيانًا لا يكون البُعد دليلًا على ضعف المحبة فقد تبقى المودة موجودة رغم قلة اللقاءات
و في أحيان أخرى قد تؤدي الخلافات الصغيرة أو تراكم سوء الفهم أو غياب الإهتمام إلى مسافات عاطفية بين الإخوة


العلاقة بين الإخوة تحتاج إلى رعاية مثل أي علاقة أخرى كلمة طيبة و سؤال بسيط أو لقاء قصير قد يعيد دفىء سنوات طويلة
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الأخوة الحقيقيون لا تغيرهم الظروف و الخلافات مهما كانت المسافة يهتمون ببعضهم تكون بينهم المحبة و الحب يكون بينهم الاحترام المتبادل و الحب كما كانوا صغارا شكرا على موضوعك القيم سوف ابدا بالإجابة على الاسئلة
قال ام أمينة:


للنقاش :

هل لاحظت أن علاقتك بإخوتك تغيّرت بعد أن كبرتم ؟ و ما السبب في رأيك ؟
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صراحة لم تتغير بل هي كما كانت في صغرنا بل زادت اكثرا ترابطا بيننا
قال ام أمينة:

هل الإنشغال بالحياة و المسؤوليات يمكن أن يفسّر قلة التواصل بين الإخوة ؟
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نعم هي قلت و حتى وصلت إلى الانعدام تكون فقط في المناسبات
قال ام أمينة:
متى يصبح البُعد بين الإخوة علامة على تغيّر المشاعر و ليس فقط تغيّر الظروف
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يصبح البعد بين الإخوة علامة تغير المشاعر هي ضعف الوازع الديني و الورث الذي فرق بين الاخ و الاخ ، بين الاخت و اخوها
قال ام أمينة:

هل تعتقد أن ذكريات الطفولة تكفي للحفاظ على قوة العلاقة ؟
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لا تكفي بل يجب أن زيارات المتبادلة و السؤال عن بعض في كل وقت و حين
قال ام أمينة:

من المسؤول أكثر عن الحفاظ على صلة الإخوة : الأكبر سنًا أم الجميع ؟
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في الوقت الحالي الأكبر سنا هو من يجمع بينهم
قال ام أمينة:

هل يمكن أن يعود التقارب بين الإخوة بعد سنوات من الفتور ؟ و كيف ؟
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نعم يكون و ذلك عن طريق الابتعاد عن الملهيات و ترك الخلافات جانبا
قال ام أمينة:

هل إختلاف الشخصيات و الآراء سبب طبيعي للتباعد أم يمكن تجاوزه ؟
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نعم يمكن خاصة في مسألة الوراثة
قال ام أمينة:

ما التصرفات الصغيرة التي تساعد على بقاء المحبة بين الإخوة ؟
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نعم يمكن ذلك
قال ام أمينة:

ما النصيحة التي تقدمها لمن يشعر أن علاقته بإخوته أصبحت أبعد مما كانت ؟
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اتقي الله و صلوا رحمكم تفوزوا في الدنيا و الآخرة
قال ام أمينة:
أنتظر ردودكم و تعليقاتكم و آرائكم

في أمان الله
....
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