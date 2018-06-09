بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



حينما يحبك الله يسوق لك القلوب طوعًا بلا إكراه ..



أهتم فقط بالطريق الموصل إلي الله والله يتولي إصالك للقلوب ...



من أراد أن تقبل عليه القلوب ...

فليحسن علاقته بعلاّم الغيوب....

....من أحبه الله حبب فيه خلقه.....

.....الإنسان ذو القلب الصافى الجميل. ...انسان عظيم جميل أنعم الله عليه بكنز عظيم ..هذا القلب الصافى كنز لا يقدر بأموال الدنيا. ...

.....سامح. ..حب لأخيك ما تحبه لنفسك. ..كن جميل الخلق والأخلاق. ..تكن أسعد الناس. .

. ..



..... ً