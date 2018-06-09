الأذكار اليومية من صحيح السنة النبوية

missing heart
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين.
وبعدُ:
فهذه جملة منتخبة من صحيح الأذكار اليومية، انتخَبتها من صحيح السنة، وقد اكتفيتُ بعَزْو ما في الصحيحين أو أحدهما إليهما، وعزْو ما ليس فيهما إلى مصدر واحد من كُتب السنة، مع ذِكر درجته من حيث الصحة والحُسن، فاحرِص عليها في جميع أحوالك وحلِّك وتَرحالك، وصحتك وسَقمك، ومدخلك ومخرجك؛ فإنَّ مَن حافظ عليها، أدخل نفسه حرَمًا آمنًا، وحصنًا حصينًا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وبعدُ:
فهذه جملة منتخبة من صحيح الأذكار اليومية، انتخَبتها من صحيح السنة، وقد اكتفيتُ بعَزْو ما في الصحيحين أو أحدهما إليهما، وعزْو ما ليس فيهما إلى مصدر واحد من كُتب السنة، مع ذِكر درجته من حيث الصحة والحُسن، فاحرِص عليها في جميع أحوالك وحلِّك وتَرحالك، وصحتك وسَقمك، ومدخلك ومخرجك؛ فإنَّ مَن حافظ عليها، أدخل نفسه حرَمًا آمنًا، وحصنًا حصينًا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.