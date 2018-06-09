الأذكار اليومية من صحيح السنة النبوية

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#1
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين.



وبعدُ:

فهذه جملة منتخبة من صحيح الأذكار اليومية، انتخَبتها من صحيح السنة، وقد اكتفيتُ بعَزْو ما في الصحيحين أو أحدهما إليهما، وعزْو ما ليس فيهما إلى مصدر واحد من كُتب السنة، مع ذِكر درجته من حيث الصحة والحُسن، فاحرِص عليها في جميع أحوالك وحلِّك وتَرحالك، وصحتك وسَقمك، ومدخلك ومخرجك؛ فإنَّ مَن حافظ عليها، أدخل نفسه حرَمًا آمنًا، وحصنًا حصينًا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
27 جويلية 2013
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الإعجابات
21,328
النقاط
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الجنس
أنثى
#2
أذكار الصباح والمساء:

1- "اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلَقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعت، أبُوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"، قال: "مَن قالها من النهار موقنًا بها، فمات من يومه قبل أن يُمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو مُوقن بها، فمات قبل أن يُصبح، فهو من أهل الجنة"؛ رواه البخاري.



2- "إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور".



وإذا أمسى فليقل: "اللهم بك أمسينا، وبك أصبَحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير"؛ صحيح؛ رواه الترمذي.



3- "أصبحنا (أمسينا) على فِطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ومِلة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين"؛ صحيح؛ رواه أحمد.



4- "اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استُر عوراتي، وآمِن رَوعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي"، قال أبو داود: قال وكيع: يعني: الخسْف؛ صحيح؛ رواه أبو داود.



5- "اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت"، ثلاث مرات.



"اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت"، ثلاث مرات؛ حسن؛ رواه أحمد.



6- "أصبحنا وأصبح (أمسينا وأمسى) المُلك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم (الليلة)، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شرِّ ما في هذا اليوم (الليلة)، وشر ما بعده، ربِّ أعوذ بك من الكسل، وسوء الكِبَر، ربِّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر"؛ رواه مسلم.



7- "اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ربَّ كلِّ شيء ومليكه، أشهد أنْ لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شرِّ نفسي، وشر الشيطان وشِرْكه، وأن أَقترف على نفسي سوءًا، أو أجرَّه إلى مسلم"؛ صحيح؛ رواه الترمذي.



8- "رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- نبيًّا"، "من قالها حين يُصبح وحين يمسي، كان حقًّا على الله أن يُرضيه"؛ حسن؛ رواه الترمذي.



9- "يا حي يا قيُّوم، برحمتك أستغيث، أصلِح لي شأني كله، ولا تَكلني إلى نفسي طرْفة عينٍ"؛ حسن؛ رواه الحاكم.



10- "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، مائة مرة.



من قالها مائة مرة في يوم، كانت له عَدْل عشر رِقاب، وكُتِب له مائة حسنة، ومُحِيت عنه مائة سيئة، وكانت له حِرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسي، ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به، إلا أحد عمِل أكثر من ذلك"؛ رواه البخاري، ومسلم.



11- "سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزِنة عرشه، ومداد كلماته"، ثلاث مرات؛ رواه مسلم.



12- ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم ﴾ [البقرة: 255].



من قالها حين يصبح، أُجير من الجن حتى يمسي، ومَن قالها حين يمسي، أُجير من الجن حتى يصبح؛ صحيح؛ رواه الحاكم.



13- "سورة الإخلاص، والفلق، والناس"، ثلاث مرات.



من قرأهم ثلاث مرات حين يُصبح وحين يمسي، تكفيه من كل شيء؛ صحيح؛ رواه أبو داود.



14- "بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم"، ثلاث مرات.



من قالها ثلاثًا إذا أصبح وثلاثًا إذا أمسى، لم يضرَّه شيء؛ صحيح؛ رواه الترمذي.



15- "اللهم إني أصبحت (أمسيتُ) أُشهدك وأُشهد حمَلة عرشك وملائكتك، وجميع خلْقك أنَّك أنت الله، لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك"، أربع مرات.



من قالها مرة، أعتَق الله رُبُعه من النار، ومن قالها مرتين، أعتَق الله نصفه، ومن قالها ثلاثًا، أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعًا، أعتقه الله من النار؛ حسن؛ رواه أبو داود.



16- "اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملاً متقبَّلاً"؛ صحيح؛ رواه ابن ماجه.



17- "سبحان الله وبحمده"، مائة مرة.



مَن قالها حين يصبح وحين يمسي مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال، أو زاد عليه؛ رواه مسلم.



18- "أستغفر الله"، مائة مرة؛ صحيح؛ رواه الطبراني.



19- "من قال: سبحان الله مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كان أفضل من مائة بدَنة، ومن قال: الحمد لله مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كان أفضل من مائة فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومَن قال: الله أكبر مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كان أفضل من عتْق مائة رَقبة، ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرٌ مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها - لم يَجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضلَ من عمله، إلا من قال مثل قوله، أو زادَ عليه"؛ حسن؛ رواه النسائي.



 
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#3
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#3
باب ما يقول إذا استيقَظ من منامه:

1- "الحمد لله الذي أحيانًا بعد ما أماتنا وإليه النشور"؛ رواه البخاري.



2- "الحمد لله الذي ردَّ علي رُوحي، وعافاني في جسدي، وأَذِن لي بذِكره"؛ حسن؛ رواه الترمذي.



 
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#4
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#4
باب ما يقول إذا لبِس ثوبه:

"اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشرِّ ما هو له"؛ حسن؛ رواه أبو داود.



باب كيفية لُبس الثوب:

"إذا توضَّأتُم أو لبستُم، فابدَؤوا بميامنكم"؛ صحيح؛ رواه أبو داود.



 
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#5
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#5
باب ما يقول إذا دخل الخلاء:

1- "اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث"؛ رواه البخاري.



2- "بسم الله"؛ حسن بمجموع طُرقه؛ رواه الطبراني.



باب ما يقول إذا خرج من الخلاء:

"غفرانك"؛ صحيح؛ رواه الترمذي.





 
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#6
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#6
باب الذكر قبل الوضوء:

"بسم الله"؛ حسن؛ رواه أبو داود.



باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه:

1- "أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، من قالها، فُتِحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيِّها شاء"؛ رواه مسلم.



2- "سبحانك اللهم وبحمْدك، أشهد أنْ لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك"، من توضَّأ فأسبَغ الوضوء، ثم قالها عند فراغه من وضوئه- خُتِم عليها بخاتم، فوُضِعت تحت العرش، فلم يُكسَر إلى يوم القيامة"؛ حسن؛ رواه النسائي في عمل اليوم والليلة



 
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#7
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#7
باب ما يقال عند الخروج من المنزل:

1- "بسم الله، توكَّلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله"؛ صحيح؛ رواه أبو داود.



2- "اللهم إني أعوذ بك أن أَضِلَّ، أو أُضَل، أو أَزِل، أو أُزَل، أو أَظْلِم، أو أُظْلَم، أو أجْهَل، أو يُجهل علي"؛ صحيح؛ رواه ابن ماجه.



باب ما يقال عند الدخول إلى المنزل:

"بسم الله وَلَجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكَّلنا، ثم ليسلِّم على أهله"؛ حسن؛ رواه أبو داود.
 
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:: عضو بارز ::
#8
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#8
باب ما يقول إذا خرج إلى الصلاة:

"اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، واجعل في سمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل من خلفي نورًا، ومن أمامي نورًا، واجعل من فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، اللهم أعطني نورًا"؛ رواه البخاري، ومسلم.



باب ما يقول عند دخول المسجد:

1- "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم - من الشيطان الرجيم".



2- "بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله".



3- "اللهم افتح لي أبواب رحمتك"؛ رواه مسلم.



باب ما يقول عند الخروج من المسجد:

"اللهم إني أسألك من فضلك"؛ رواه مسلم.
 
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