mootivation

((اما ان تكون او لا تكون))

((انجح من اجل الذين ينتظرون فشلك))

((كن مختلفا فالعالم ليس بحاجه الى المزيد من النسخ))

((اما ان تنجح اليوم اول تبقى طول حياتك فاشل))

((كثره الفشل في الاختبارات لا يعني انك فاشل بل عليك تعلم من اخطائك كي لا تتكرر))

((النجاح ياتي عندما تومن بانك عظيم وقادر على ان تحققه))

((كن ناجحا فلحياة لا تحتاج الى شخص فاشل))

((اخدم البشريه بعلمك وفهمك مثل ما عمل العلماء))​