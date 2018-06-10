بعض التحفيز

الله يوفق الجميع بالإختبارات اهم شيء ادرس وشد حيلك وإنشاء الله العلامات الكاملة وأيضًا لا تفرط بالمذاكرة بدون توقف الأفضل أن تأخد استراحة 15 دقيقة كل ساعة لكي لا تذهب المعلومات من رأسك وتتشجع للمذاكرة اكثر بالتوفيق يارب
هده مجموعة فيديوهات تحفيزية للدراسة اتمنى لكم التوفيق والنجاح في كل اختباراتكم :1:
فيديو كل شيء أصبح "ممل" بالنسبة لك
فيديو لا تكن عادياّ ، العادي للضعيف! (فيديو تحفيزي للدراسة والاختبارات)
فيديو إستيقظ وقاتل (فيديو تحفيزي للدراسة جدًا قوي)
فيديو ذاكر بجهد وذاكر بذكاء
هده مجموعة فيديوهات تحفيزية للدراسة اتمنى لكم التوفيق والنجاح في كل اختباراتكم :1:
فيديو كل شيء أصبح "ممل" بالنسبة لك
فيديو لا تكن عادياّ ، العادي للضعيف! (فيديو تحفيزي للدراسة والاختبارات)
فيديو إستيقظ وقاتل (فيديو تحفيزي للدراسة جدًا قوي)
فيديو ذاكر بجهد وذاكر بذكاء
((اما ان تكون او لا تكون))
((انجح من اجل الذين ينتظرون فشلك))
((كن مختلفا فالعالم ليس بحاجه الى المزيد من النسخ))
((اما ان تنجح اليوم اول تبقى طول حياتك فاشل))
((كثره الفشل في الاختبارات لا يعني انك فاشل بل عليك تعلم من اخطائك كي لا تتكرر))
((النجاح ياتي عندما تومن بانك عظيم وقادر على ان تحققه))
((كن ناجحا فلحياة لا تحتاج الى شخص فاشل))
((اخدم البشريه بعلمك وفهمك مثل ما عمل العلماء))
((انجح من اجل الذين ينتظرون فشلك))
((كن مختلفا فالعالم ليس بحاجه الى المزيد من النسخ))
((اما ان تنجح اليوم اول تبقى طول حياتك فاشل))
((كثره الفشل في الاختبارات لا يعني انك فاشل بل عليك تعلم من اخطائك كي لا تتكرر))
((النجاح ياتي عندما تومن بانك عظيم وقادر على ان تحققه))
((كن ناجحا فلحياة لا تحتاج الى شخص فاشل))
((اخدم البشريه بعلمك وفهمك مثل ما عمل العلماء))