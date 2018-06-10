هل أنت فاطر أم مُفطر

حاتم07

حاتم07

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كلمة خطيرة نقولها في رمضان ولا ندري ما معناها ...*

بسم اللـه الرحمن الرحيم

عندما ياتيك أحد يسألك: راك اليوم صايم ؟؟؟؟

(وانت تكون لست صايم )

راح يكون الجواااب داايما..والذي يقوله الكل.؟؟

طبعا.. الجواب هو لا انا (فاطر)

اسألكم سؤال تعرفون معني كلمة فاطر ؟؟؟؟

فاطر معناها في اللغة ( خالق ) من هو الخالق ؟؟

من اللي خلقنا ؟؟ الكل راح يقول الله عز وجل

يعني يوم تقول أنا فاطر . كأنك تقول انا خالق !!!!!! أول ما سمعت هذي المعلومة تذكرت قول الله عز وجل :
( فاطر السموات والأرض )

فالأفضل أن نقول أنا مُفطر أو مثلا أنا مُفطِره

سبحانك يالله لانحصي ثناء عليك

(( اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم .. ونستغفرك لما لا نعلم ))
اللهم فقهنا في ديننا .. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ..

دمتم برعاية الله وحفظه.
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#2
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#2
(( اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم .. ونستغفرك لما لا نعلم ))
اللهم فقهنا في ديننا .. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ..
 
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