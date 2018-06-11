السلام عليكم,



متوفر للبيع 280 دولار بايونير و الرجاء التأكد من أن حسابكم يستقبل الأموال.



سعر البيع 185 دج للدولار الواحد



يباع المبلغ دفعة واحدة مقابل 51800 دج



يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط





يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:



قيمة المبلغ

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اسم المنتدى



إيميل الإستقبال



تاريخ الدفع



يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال



مدة الحجز 24 ساعة



المصدر: أعمال حرة



العمولة: 00%



شكرا