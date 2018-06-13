المنتخب الإسباني تحت الصدمة ومهدد بلعب المونديال دون مدرب!

فاجأ اليوم نادي ريال مدريد عندما أعلن هوية المدرب الجديد للفريق وخليفة الفرنسي زين الدين زيدان الذي إستقال من منصبه في وقت سابق ...

وتعلق الأمر بجوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب الإسباني،

وهو الأمر الذي صدم في نفس الوقت لويس روبياليس رئيس الإتحاد الإسباني الذي كان في قمة الغضب

خاصة أن المنتخب على موعد مع بداية منافسة كأس العالم بلقاء البرتغال،

ولم يتقبل رئيس الإتحاد الإسباني التوقيت ولام كثيرا مدرب المنتخب بعد أن قام النادي الملكي

بدفع قيمة الشرط الجزائي الذي تصل إلى 2 مليون أورو،

وبسبب كل هذا أكدت تقارير إسبانية أن روبياليس كان في قمة الغضب بعد الإعلان

وهو ما جعله يفكر في إقالة المدرب والدخول لكأس العالم دون مدرب.