





اختيار مفاجئ.. ريال مدريد يعلن اسم مدربه الجديد















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في قرار مفاجئ، أعلن ريال مدريد الإسباني تعيين جولن لوبيتيغي، كمدرب جديد للفريق،



بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أسابيع. ​