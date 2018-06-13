ريال مدريد يعلن اسم مدربه الجديد

Salah eddin

Salah eddin

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#1
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اختيار مفاجئ.. ريال مدريد يعلن اسم مدربه الجديد












في قرار مفاجئ، أعلن ريال مدريد الإسباني تعيين جولن لوبيتيغي، كمدرب جديد للفريق،

بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أسابيع.

ويقود لوبيتيغي المنتخب الإسباني خلال مونديال روسيا الذي سينطلق بعد أيام، على أن يشرف على تدريب "النادي الملكي" بعد نهاية المونديال.

وأعلن ريال مدريد، في بيان، أن "جولن لوبيتيغي سيكون مدرب الفريق الأول في المواسم الثلاثة المقبلة".

ولم يكن المدرب الإسباني ضمن المرشحين الرئيسيين لتولي مهمة تدريب الملكي، الأمر الذي أثار مفاجأة في أوساط كرة القدم، خاصة وأن لوبيتيغي يشرف على تدريب المنتخب الإسباني.

وسبق لحارس المرمى السابق لوبيتيغي تدريب بورتو البرتغالي، والمنتخب الإسباني بفئاته السنية المختلفة.

وكان الفرنسي زيدان قد استقال من تدريب ريال مدريد بعد تحقيقه لبطولة دوري أبطال أوروبا الثالثة على التوالي، الأمر الذي دفع النادي الملكي للبحث عن بديل سريع للموسم القادم.



 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
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#3
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#3
اختيار جميل لانو يعرف اللعب الاسباني ويعرف جدا لاعبي ريال مدريد
لكن اعتقد انو الاعلان عن هذا الخبر سيأثر على المنتخب الاسباني
صحيت صلاح خويا
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#5
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ذكر
#5
قال hakim story:
اختيار جميل لانو يعرف اللعب الاسباني ويعرف جدا لاعبي ريال مدريد
لكن اعتقد انو الاعلان عن هذا الخبر سيأثر على المنتخب الاسباني
صحيت صلاح خويا
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صحيح ... رئيس الاتحاد الاسباني ما عجباتوش الفكرة

و راه خمم باه يقيل لوبوتيغي و خوض المونديال بلا مدرب

هذي اخبار مسربة


 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#6
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,687
الإعجابات
36,812
النقاط
501
#6
قال Salah eddin:
صحيح ... رئيس الاتحاد الاسباني ما عجباتوش الفكرة

و راه خمم باه يقيل لوبوتيغي و خوض المونديال بلا مدرب

هذي اخبار مسربة


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ما ضنيتش يكون خبر صحيح تاع الاقالة ولكن انو مدرب لريال مدريد يدرب لاعبي البارصا هذي ضربة قوية ههههه
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#7
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
9,939
الإعجابات
43,494
النقاط
1,586
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#7
قال hakim story:
ما ضنيتش يكون خبر صحيح تاع الاقالة ولكن انو مدرب لريال مدريد يدرب لاعبي البارصا هذي ضربة قوية ههههه
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هذي المصيبة هههههه








 
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