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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشاهدة المرفق 87124
شرح كامل للمسابقة: >>فكرة مسابقة توقع نتيجة المباراة<<
فكرة المسابقة
كل يوم نضع عدد جديد وفائز جديد وهذه المسابقة تعتمد على تخمينك وتوقعاتك لنتيجة المباراة.
توقع نتيجة المباراة وضع لنا رد في نفس موضوع المسابقة.
المسابقة تجدها في الركن: >> مسابقات كأس العالم - روسيا 2018 <<
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المسابقة اليوم
(طريقة المشاركة)
1- قم بنسخ العبارة التالية:
توقع النتيجة روسيا -[ -- : -- ]- السعودية
2- قم بلصق العبارة في رد جديد و ضع لنا النتيجة التي تتوقعها
وتشاركنا توقعك للنتيجة في رد داخل نفس موضوع المسابقة.
مثال للرد: أتوقع النتيجة روسيا -[ 2 : 1 ]- السعودية
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مدة المسابقة
تنطلق المسابقة مع بداية يوم المباراة وتنتهي المسابقة قبل بداية المباراة بدقائق.
الإعلان عن الفائز يكون يكون بعد نهاية المباراة.
شروط المسابقة
1- كل عضو يسمح له بطرح 2 مشاركات (2 توقعات) في كل موضوع.
2- الفائز له الحق في الجائزة مرة واحدة في اليوم.
3- إختيار الفائز يكون على أساس أول شخص كات توقعه صائب.
مشاهدة المرفق 87125
جائزة المسابقة هي فليكسي 100دج للفائز + 100 نقطة تميز.
كل يوم لدينا فائز جديد أو أكثر حسب عدد المباريات التي تم اختيارها لهذه المسابقة.
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الأعداد السابقة من المسابقة
العدد (01) توقع النتيجة روسيا -[ - : - ]- السعودية
مشاهدة المرفق 87126
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشاهدة المرفق 87124
شرح كامل للمسابقة: >>فكرة مسابقة توقع نتيجة المباراة<<
فكرة المسابقة
كل يوم نضع عدد جديد وفائز جديد وهذه المسابقة تعتمد على تخمينك وتوقعاتك لنتيجة المباراة.
توقع نتيجة المباراة وضع لنا رد في نفس موضوع المسابقة.
المسابقة تجدها في الركن: >> مسابقات كأس العالم - روسيا 2018 <<
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
المسابقة اليوم
(طريقة المشاركة)
1- قم بنسخ العبارة التالية:
توقع النتيجة روسيا -[ -- : -- ]- السعودية
2- قم بلصق العبارة في رد جديد و ضع لنا النتيجة التي تتوقعها
وتشاركنا توقعك للنتيجة في رد داخل نفس موضوع المسابقة.
مثال للرد: أتوقع النتيجة روسيا -[ 2 : 1 ]- السعودية
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
مدة المسابقة
تنطلق المسابقة مع بداية يوم المباراة وتنتهي المسابقة قبل بداية المباراة بدقائق.
الإعلان عن الفائز يكون يكون بعد نهاية المباراة.
شروط المسابقة
1- كل عضو يسمح له بطرح 2 مشاركات (2 توقعات) في كل موضوع.
2- الفائز له الحق في الجائزة مرة واحدة في اليوم.
3- إختيار الفائز يكون على أساس أول شخص كات توقعه صائب.
مشاهدة المرفق 87125
جائزة المسابقة هي فليكسي 100دج للفائز + 100 نقطة تميز.
كل يوم لدينا فائز جديد أو أكثر حسب عدد المباريات التي تم اختيارها لهذه المسابقة.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
الأعداد السابقة من المسابقة
العدد (01) توقع النتيجة روسيا -[ - : - ]- السعودية
مشاهدة المرفق 87126