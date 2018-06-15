بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شرح كامل للمسابقة:

فكرة المسابقة

كل يوم نضع عدد جديد وفائز جديد و هذه المسابقة تعتمد على تخمينك وتوقعاتك لنتيجة المباراة.

توقع نتيجة المباراة وضع لنا رد في نفس موضوع المسابقة.

المسابقة تجدها في الركن:

>> مسابقات كأس العالم - روسيا 2018 <<

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المسابقة اليوم

( طريقة المشاركة )

1- قم بنسخ العبارة التالية:

أتوقع النتيجة مصر -[ -- : -- ]- الأوروغواي

2- قم بلصق العبارة في رد جديد و ضع لنا النتيجة التي تتوقعها

وتشاركنا توقعك للنتيجة في رد داخل نفس موضوع المسابقة.

ملاحظة: كل عضو يحق له المشاركة 2 مرة (2 توقعات) في نفس الموضوع

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مثال توضيحي

أتوقع النتيجة روسيا -[ 0 : 0 ]- السعودية

أتوقع النتيجة روسيا -[ 1 : 0 ]- السعودية

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مدة المسابقة

تنطلق المسابقة مع بداية يوم المباراة وتنتهي المسابقة قبل بداية المباراة بدقائق.

الإعلان عن الفائز يكون يكون بعد نهاية المباراة.

شروط المسابقة

1- كل عضو يسمح له بطرح 2 مشاركات ( 2 توقعات ) في رد واحد داخل كل موضوع. // لا يمكن تعديل المشاركة

2- أكثر من (2 توقعات) في نفس المسابقة تلغى المشاركة

3- الفائز له الحق في الجائزة مرة واحدة في اليوم.

4- إختيار الفائز يكون على أساس أول شخص كان توقعه صائب.

جائزة المسابقة هي فليكسي 100دج للفائز + 100 نقطة تميز.