رؤية هلال شوال و عيد الفطر المبارك

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

هلال عيد الفطر المبارك السعيد جعله الله علينا و عليكم و على أمتينا العربية و الإسلامية



مباركا و ميمونا و سعيدا و خيرا و أعاده علينا جميعا و على أمتينا العربية و الإسلامية قاطبة بالخير و اليمن و البركات









