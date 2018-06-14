رؤية هلال شوال و عيد الفطر المبارك

HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط كأس العالم 2018::
#1
إنضم
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بنو زيري &آشير &971م
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ذكر
#1
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

رقم الحديث: 1785
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمٌَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ " .

هلال عيد الفطر المبارك السعيد جعله الله علينا و عليكم و على أمتينا العربية و الإسلامية

مباركا و ميمونا و سعيدا و خيرا و أعاده علينا جميعا و على أمتينا العربية و الإسلامية قاطبة بالخير و اليمن و البركات





 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#3
إنضم
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العمر
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فرنسا الجزائر وطني
#3
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيك خويا
حنا على الستة نتاع العشية أعلن مسجد باريس غدوة اول ايام العيد نشالله

وهاني ڨاعد نتفرج في لجنة الاهلة نتاع دزاير
مزالو ما قالو والو
نشالله نعيدو مع بعض
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HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط كأس العالم 2018::
#6
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,484
الإعجابات
20,121
النقاط
566
العمر
24
الإقامة
بنو زيري &آشير &971م
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ذكر
#6
الحمد لله
هذا وين جاء المقرر
مبروووووك عيدكم
يوم السرور والفرح
اللهم وحد قلوب اللماويين
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: نجمة اللمة ::
#7
إنضم
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المشاركات
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أنثى
#7
تقبل الله منا ومنكم
اللهم اجعله عيد سعيد علي الجميع
مي حبيت نعرف وعلاه ميجيش الشيخ يقول علي ثبوت الرؤية كيما موالفين،عادو يكتبوها وخلاص
المهم صح عيدكم
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#8
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,764
الإعجابات
13,861
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#8
علابالكم ڤاعد نتفرج أذن العشا صليت العشاء ووليت نلڤى المسلسلات ڤلت واش صرا
هيا مليح كي لڤيت عندكم الخبر ههه
صح عيدكم كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم
 
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