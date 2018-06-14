رؤية هلال شوال و عيد الفطر المبارك

HAMZA USMA
::منشط كأس العالم 2018::
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قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
رقم الحديث: 1785
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمٌَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ " .
رقم الحديث: 1785
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمٌَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ " .
هلال عيد الفطر المبارك السعيد جعله الله علينا و عليكم و على أمتينا العربية و الإسلامية
مباركا و ميمونا و سعيدا و خيرا و أعاده علينا جميعا و على أمتينا العربية و الإسلامية قاطبة بالخير و اليمن و البركات
مباركا و ميمونا و سعيدا و خيرا و أعاده علينا جميعا و على أمتينا العربية و الإسلامية قاطبة بالخير و اليمن و البركات