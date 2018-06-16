عااجل من عنده موهبة في الرسم يساعدني !! رجاءا ردو بسرعة

boutheina beto

boutheina beto

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
21 أفريل 2013
المشاركات
789
الإعجابات
1,097
النقاط
221
الإقامة
تبسة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمان الرحيم
دون اطالة
اخواني اخواتي في الله من عنده موهبة
في الرسم يساعدني في رسم صورة نوعا ما بسيطة
لاانني مشاركة في مسابقة
فيها عدة مواهب ومنها الرسم
من موهوب يضع لي رد و جزاكم الله خيرا 💗
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.