عااجل من عنده موهبة في الرسم يساعدني !! رجاءا ردو بسرعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمان الرحيم

دون اطالة

اخواني اخواتي في الله من عنده موهبة

في الرسم يساعدني في رسم صورة نوعا ما بسيطة

لاانني مشاركة في مسابقة

فيها عدة مواهب ومنها الرسم

من موهوب يضع لي رد و جزاكم الله خيرا 💗​