حوار مع صانع محتوى عدد [3] : ( جمال عبدلي )

بسم الله الرحمن الرحيم



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اولا أشكركم على الاستضافة اتمنى لكم ولكل الطاقم العامل معكم في منتدى اللمة الجزائرية التوفيق ونجاح دائما

جمال عبدلي شاب كغيري من الشباب الجزائري خاصة والعربي عامة لي أحلام وطموح كباقي الشباب اسعى لتحقيقها



انتمى الى منطقة تعرف بحفظها على العادات وتقاليد كغيرها من مناطق الجزائر مولود في 04 من مارس 1980 بمدينة سيدي عيسى ولاية المسيلة.

تعرفت على المنتدى بالصدفة على مواقع البحث وقد جذب اهتمامي من اول لحظة وجدته مختلف عن باقي المواقع من حيث المواضيع والطقم الإداري وحتى الأعضاء فقررت التسجيل في المنتدى ووضع اول مشاركة لي اعتقد في عام 2019.

دائما الناس يسالونني هذا السؤال انا فنان عصامي لم تتسنى لي الفرصة ان التحق بالمعاهدة الاكاديمية في البداية لم تكن لدي أدني فكرة عن مدارس الرسم او أنواعها أو الانتماءات وما شابه ذلك، كنت فقط اتبع رغباتي وأحسن أدائي بالفطرة، إذ قمت بالبحث بنفسي وصقلت موهبتي بنفسي، بعدها أدركت تماما بأن للرسم مدارس وكل مدرسة يتفرع منها أنواع مختلفة، كنت مهوس بالمدرسة التراجيدية وكانت لي اعمال متواضعة فيها ونالت اعجاب الكثيرين من الناظرين. ثم توجهه الى المدرسة الواقعية حيث كان لي من خلالها اعمالا كثيرة لا أزل افتخر بها. اما باقي المدارس لم تكن لي فيها تجارب مثل الكلاسيكية والتكعيبية وسريالية وغيرها. وانتمائي إلى مدرسة واحدة أو اثنتين أعتقد أنه كافٍ جدا.

بدايتي مع الرسم كانت في المدرسة، حيث كنت ارسم زملائي وأساتذتي وكان الامر عادي وطبيعي بالنسبة إلي، لدرجة أني ظننت أن كل شخص يستطيع القيام بذلك، إلى ان انتبه أحد الأساتذة لذلك وطلب مني ان أصقل موهبتي وأقنعني بكوني فنانا موهوبا بالفطرة.



واصلت مشواري وتلقيت دروس من بعض الفنانين من المنطقة حيث كان التواصل معهم والاحتكاك بهم متعة ورضا، خلال تلك الفترة تحديدا كنت اتعلم أشياء جديدة منهم وخبايا لم أكن ادركها من قبل، ربما بسبب سني الذي لم يتجاوز بعد الثامنة عشر، أو ربما لعدم اكتمال قدراتي في مجال الفن التشكيلي. ومع هذا وذاك ثابرت ووصلت إلى الرضا بنفسي الاقتناع بها كفنان تشكيلي، والفضل يعود بعد الله سبحانه الى بعض الأصدقاء من الفنانين والمقربين.

لم احظى بالكثير من الدعم دائما ما اجد صعوبات في مشواري كما هو معروف المهتمون بالفن قليلون والكثير يرى ان ما قوم به هو تضيع للوقت ليس الا حاولت الاستسلام والتوقف لكن رغبة القلم اقوى مني بكثير فكلما ابتعدت عن الرسم اجد نفسي انساق اليه

هناك مشكل في المعاهد الاكاديمية الا وهو شرط السن أرى ان 25 سنة كحد اقصى ظالم في حق الفنانين فهناك من لم يساعفه الحظ في الالتحاق بهذا السن أولا اما ثانيا هو الإقامة لا توجد إقامة للطلبة وثالثا قلة المعاهد في بلدنا

كما هو معروف الفنان لا يحظى بالكثير من الاهتمام الا بعد وفاته هنا تكثر التكريمات والاهتمام وفي بعض الأحيان تسمى الساحات والمعاهد باسم من ماتوا

باختصار شديد لا توجد حقوق للفنان

انا أرى من منظوري الشخصي مكانة الفن لا تعوض وتبقى الإنجاز الأكبر فتكنولوجيا قد تختصر الوقت لكن لا تعطى الشغف والشعور الذي نحسه عندما نرى عمل يدوي ربما الذي لا يفهم الغير فنانين اننا عندما نرسم نغوص في ذكرياتنا وأفكارنا فمع كل خط هناك ذكرى او فكرة او لاحظة محبوسة بين الخطوط .

هنالك الكثير من المدارس انا تأثرت كثيرا في بداياتي بالمدارس التراجيدية و ثم انتقلت الى الواقعية

تاثر بسلفدور دالي كثيرا ومن ثم تعرفت على اعمال نصرالدين ديني وزرت منزله الذي هو متحف حاليا في مدينة بوسعادة

هناك اختلاف كبير فالاكاديميين يحظون بفرص اكبر مع انه لا يوجد فرق ربما الفرق الوحيد هو ان بعض الاكاديميين ليسوا بمستوى للعصاميين وذلك لأن الاكاديمي اختار الفن كاختصاص أي انه هو من اختار ان يلبس الرسم اما العصامي فالرسم من اختار ان يلبسه مرة سمعت مقولة لفنان امريكي يدعى ستان لي الذي ابتكر شخصيات مارفل marvel قال عندم يكون عملك هو موهبتك لن تتعب بل ستستمتع به لأنك كنت تقوم به بلا مقابل فما بالك عندما تتقاضى عليه اجر

في كل حوار أقوم به أقول ان المشكلة هي الابوة القاسية التي يفرضها الجيل القديم على الجيل الحديث قلتها من قبل واقولها الان عشتم تاريخكم فدعوا لنا تاريخنا نصنعه كما نشاء

دائما تجدهم يحتكرون كل شيء ويستخدمون في اغلب الأوقات نفوذهم لإبراز موهبة تكون اقل من مستواهم خوفا على مناصبهم التي وصلوا اليها ويكتمون أي صوت قد يهدد مناصبهم

يجب على الفنان ان يتخطى كل العوائق والمطبات والعصابات الثقافية وان يواصل ولا يكترث بما يقوله المجتمع مادام مقتنعا بما يفعل

صحيح فالشعر والرسم هم وجهان لعملة واحدة فالرسم هو عبارة عن الرسم بالخطوط والمنحنيات ام الشعر هو الرسم بالكلمات وكليهما ينتجان من العاطفة والاحاسيس ان صح القول هم بمثابة حاسة سادسة

اكيد سأشارك بأعمالي الأدبية فقط انا في انتظار صدور ديواني (اوراقي دموع بلا عيون)

بالنسبة لي الرسم بالكلمات او رسم لوحة يكون على حسب المزاج ربما تأخذ أيام وربما شهور وربما اكثر

نافذتي على العالم

نبرة صوتي

حضن دافئ يحضننا من الولادة الى الوفاة

امل وعماد الوطن

درعي التي احارب بها

جدارية ملونة لم تنتهي بعد

جزر من الامل لم تكشف بعد