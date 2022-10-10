حوار مع صانع محتوى عدد [3] : ( جمال عبدلي )

فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
بسم الله الرحمن الرحيم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
ضيفنا لهذا العدد فنان تشكيلي متميز كنا قد شاهدنا بعضا من أعماله الفنية في قسم معرض الفنون التشكيلية وتصاميم الجرافيك بمنتدى اللمة الجزائرية.
كما ان له موهبة ثانية تكتشفونها بين ثنايا هذا الحوار .
عينة من عدة رسومات يمكنكم الاطلاع على أعمال أخرى من خلال ملفه الشخصي ومواضيع متنوعة اخرى.
نرحب بالاستاذ جمال عبدلي.
- عرفناك فنان تشكيلي موهوب من خلال معارض رسوماتك المحترفة والمعبرة التي تشاركنا بها في المنتدى لكن الى غاية هذا الحوار لم يتسنى للمنتدى أن تعرف على شخصكم فمن هو الشاب الجزائري جمال عبدلي؟
اولا أشكركم على الاستضافة اتمنى لكم ولكل الطاقم العامل معكم في منتدى اللمة الجزائرية التوفيق ونجاح دائما
جمال عبدلي شاب كغيري من الشباب الجزائري خاصة والعربي عامة لي أحلام وطموح كباقي الشباب اسعى لتحقيقها
انتمى الى منطقة تعرف بحفظها على العادات وتقاليد كغيرها من مناطق الجزائر مولود في 04 من مارس 1980 بمدينة سيدي عيسى ولاية المسيلة.
- في البداية كيف تعرفت على منتدى اللمة الجزائرية وماهو انطباعك حوله وحول المنتسبين اليه ؟
تعرفت على المنتدى بالصدفة على مواقع البحث وقد جذب اهتمامي من اول لحظة وجدته مختلف عن باقي المواقع من حيث المواضيع والطقم الإداري وحتى الأعضاء فقررت التسجيل في المنتدى ووضع اول مشاركة لي اعتقد في عام 2019.
- هل جمال عبدلي فنان عصامي أم أكاديمي و متى وكيف اكتشفت هذه الموهبة ؟
دائما الناس يسالونني هذا السؤال انا فنان عصامي لم تتسنى لي الفرصة ان التحق بالمعاهدة الاكاديمية في البداية لم تكن لدي أدني فكرة عن مدارس الرسم او أنواعها أو الانتماءات وما شابه ذلك، كنت فقط اتبع رغباتي وأحسن أدائي بالفطرة، إذ قمت بالبحث بنفسي وصقلت موهبتي بنفسي، بعدها أدركت تماما بأن للرسم مدارس وكل مدرسة يتفرع منها أنواع مختلفة، كنت مهوس بالمدرسة التراجيدية وكانت لي اعمال متواضعة فيها ونالت اعجاب الكثيرين من الناظرين. ثم توجهه الى المدرسة الواقعية حيث كان لي من خلالها اعمالا كثيرة لا أزل افتخر بها. اما باقي المدارس لم تكن لي فيها تجارب مثل الكلاسيكية والتكعيبية وسريالية وغيرها. وانتمائي إلى مدرسة واحدة أو اثنتين أعتقد أنه كافٍ جدا.
بدايتي مع الرسم كانت في المدرسة، حيث كنت ارسم زملائي وأساتذتي وكان الامر عادي وطبيعي بالنسبة إلي، لدرجة أني ظننت أن كل شخص يستطيع القيام بذلك، إلى ان انتبه أحد الأساتذة لذلك وطلب مني ان أصقل موهبتي وأقنعني بكوني فنانا موهوبا بالفطرة.
واصلت مشواري وتلقيت دروس من بعض الفنانين من المنطقة حيث كان التواصل معهم والاحتكاك بهم متعة ورضا، خلال تلك الفترة تحديدا كنت اتعلم أشياء جديدة منهم وخبايا لم أكن ادركها من قبل، ربما بسبب سني الذي لم يتجاوز بعد الثامنة عشر، أو ربما لعدم اكتمال قدراتي في مجال الفن التشكيلي. ومع هذا وذاك ثابرت ووصلت إلى الرضا بنفسي الاقتناع بها كفنان تشكيلي، والفضل يعود بعد الله سبحانه الى بعض الأصدقاء من الفنانين والمقربين.
- اي موهبة وملكة تبدئ كبرعم وتتفتح كزهرة مع تقدم العمر والعقل وتحتاج الى صقل دوري وتطوير و توجيه كيف كان مشوارك مع هذه الموهبة الى حد الان وكيف تقيمها؟
لم احظى بالكثير من الدعم دائما ما اجد صعوبات في مشواري كما هو معروف المهتمون بالفن قليلون والكثير يرى ان ما قوم به هو تضيع للوقت ليس الا حاولت الاستسلام والتوقف لكن رغبة القلم اقوى مني بكثير فكلما ابتعدت عن الرسم اجد نفسي انساق اليه
- ما رأيك في مدارس ومعاهد الفنون الجميلة في بلادنا ؟
هناك مشكل في المعاهد الاكاديمية الا وهو شرط السن أرى ان 25 سنة كحد اقصى ظالم في حق الفنانين فهناك من لم يساعفه الحظ في الالتحاق بهذا السن أولا اما ثانيا هو الإقامة لا توجد إقامة للطلبة وثالثا قلة المعاهد في بلدنا
- اين هم الفنانون التشكيليون في الجزائر ؟
كما هو معروف الفنان لا يحظى بالكثير من الاهتمام الا بعد وفاته هنا تكثر التكريمات والاهتمام وفي بعض الأحيان تسمى الساحات والمعاهد باسم من ماتوا
باختصار شديد لا توجد حقوق للفنان
- ما مكانة الفن التشكيلي امام تقدم تكنولوجيا الطباعة والانفوجرافيا ؟
انا أرى من منظوري الشخصي مكانة الفن لا تعوض وتبقى الإنجاز الأكبر فتكنولوجيا قد تختصر الوقت لكن لا تعطى الشغف والشعور الذي نحسه عندما نرى عمل يدوي ربما الذي لا يفهم الغير فنانين اننا عندما نرسم نغوص في ذكرياتنا وأفكارنا فمع كل خط هناك ذكرى او فكرة او لاحظة محبوسة بين الخطوط .
- ماهي المدارس التشكيلية التي أثرت عليك ومن هم قدوتك او من تعجب اعمالهم في هذا المجال؟
هنالك الكثير من المدارس انا تأثرت كثيرا في بداياتي بالمدارس التراجيدية و ثم انتقلت الى الواقعية
تاثر بسلفدور دالي كثيرا ومن ثم تعرفت على اعمال نصرالدين ديني وزرت منزله الذي هو متحف حاليا في مدينة بوسعادة
- ماهو الفرق بين ان تكون فنان عصامي و ان تكون اكاديمي على الواقع التطبيقي وعلاقتهم مع الهياكل الثقافي عموما؟ ,هل تتم المعاملة بالمثل ام هناك تفضيلات وأولويات خاصة بالنسبة للمعارض داخل وخارج الوطن.
هناك اختلاف كبير فالاكاديميين يحظون بفرص اكبر مع انه لا يوجد فرق ربما الفرق الوحيد هو ان بعض الاكاديميين ليسوا بمستوى للعصاميين وذلك لأن الاكاديمي اختار الفن كاختصاص أي انه هو من اختار ان يلبس الرسم اما العصامي فالرسم من اختار ان يلبسه مرة سمعت مقولة لفنان امريكي يدعى ستان لي الذي ابتكر شخصيات مارفل marvel قال عندم يكون عملك هو موهبتك لن تتعب بل ستستمتع به لأنك كنت تقوم به بلا مقابل فما بالك عندما تتقاضى عليه اجر
-لا تزال فئة كبيرة من المجتمع الجزائري تتعامل مع الاحداث بعقلية ( مواطن ) وقد ورثها الشباب كذلك للاسف ويتعامل بها مع كل شيء حتى مجالات الأدب والثقافة والعلوم وحتى التكنولوجيا ففي كل مناسبة ثقافية عموما وهو مجال حديثنا تحضر المقارنات والاولويات بين اسبقية حل مشاكل المعيشة واهمية الاهتمام بالجانب الفكري والعقلي واقع اولوية البطن عن العقل. ويقابل الانتاج الفكري والفني باستهجان وتهميش وعدم اهتمام وحتى الى تهجم, أين يكمن الخلل في التفكير والتمييز للعقل الجزائري كيف يتعامل الفنان عند مواجهة عقلية الاولويات ؟ التي باتت تطغى على جوانب اكثر اهمية و اكثر خطورة.
في كل حوار أقوم به أقول ان المشكلة هي الابوة القاسية التي يفرضها الجيل القديم على الجيل الحديث قلتها من قبل واقولها الان عشتم تاريخكم فدعوا لنا تاريخنا نصنعه كما نشاء
دائما تجدهم يحتكرون كل شيء ويستخدمون في اغلب الأوقات نفوذهم لإبراز موهبة تكون اقل من مستواهم خوفا على مناصبهم التي وصلوا اليها ويكتمون أي صوت قد يهدد مناصبهم
- هل على الفنان ان يعيش الواقع كما هو ام عليه تحمل عبئ تخطيه و اجتيازه لفتح افاق افضل وأوسع له ولمجتمعه؟ هل له حقوق وعليه واجبات كأي فئة منتجة في المجتمع.
يجب على الفنان ان يتخطى كل العوائق والمطبات والعصابات الثقافية وان يواصل ولا يكترث بما يقوله المجتمع مادام مقتنعا بما يفعل
- اكتشفت من خلال الاطلاع على حوارات سابقة لك أنك تمتلك كذلك موهبة الشعر وهي لا تختلف عن موهبة الرسم من جانب الوعي والاحساس والعاطفة كلاهما وسائل تعبيرية وتفاعلية مع ما يحيط بالكاتب والفنان فكيف كانت حكايتك ونصيبك مع الشعر والأدب؟
صحيح فالشعر والرسم هم وجهان لعملة واحدة فالرسم هو عبارة عن الرسم بالخطوط والمنحنيات ام الشعر هو الرسم بالكلمات وكليهما ينتجان من العاطفة والاحاسيس ان صح القول هم بمثابة حاسة سادسة
- لم يسبق لك الكتابة ادبيا في المنتدى , هل تعدنا بمشاركة كتاباتك خاصة ان المنتدى متفتح على هذا المجال؟
اكيد سأشارك بأعمالي الأدبية فقط انا في انتظار صدور ديواني (اوراقي دموع بلا عيون)
- هل يأثر الرسم والكتابة على بعضهما ومالذي يأخذ وقتا أكثر الاخر الكتابة ام الرسم؟
بالنسبة لي الرسم بالكلمات او رسم لوحة يكون على حسب المزاج ربما تأخذ أيام وربما شهور وربما اكثر
- اسئلة مختصرة :
الريشة : نافذتي على العالم
القلم : نبرة صوتي
الوطن : حضن دافئ يحضننا من الولادة الى الوفاة
الشباب : امل وعماد الوطن
الطموح : درعي التي احارب بها
الماضي : جدارية ملونة لم تنتهي بعد
المستقبل : جزر من الامل لم تكشف بعد
- كلمة اخيرة لمتابعينك في هذا الحوار ولمنتسبي اللمة الجزائرية؟
في الأخير اشكركم على هذا الحوار الشيق استمتعت وخصوصا عندما غصت في ذكرياتي تذكرت لحظات البداية ولحظات كانت مع اشخاص شجعوني لكن للأسف رحلوا عن عالمنا
كما لا انسى ان اشكر عائلتي الثانية أعضاء اللمة سعيدا جدا انني انتمي الى هذا العالم الا وهو منتدى اللمة الجزائرية كل الحب والاحترام لكم
- في الاخير نشكرك استاذ جمال عبدلي على هذا الحوار الممتع والمفيد ونتمنى لك مزيد من النجاح والتألق في مشوارك.
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