





حامل اللقب بمواجهة صعبة أمام المكسيك











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تغيّرت أمور كثيرة منذ مشاركة ألمانيا في النسخة الأخيرة من كأس العالم FIFA. فقد اعتزل عدد كبير من مخضرمي بطلة العالم أربع مرات،

كما أن الشاب الذي سجل هدف الفوز الثمين في ملعب ماراكانا في النهائي ماريو جوتزي ليس ضمن التشكيلة الرسمية المؤلفة من 23 لاعباً.







وإذا كان التغيير متوقعاً، فإن أمرين بقيا ثابتين: النجاح ويواكيم لوف. تخطى المانشافات التصفيات بسجل مثالي تضمن الفوز في 10 مباريات من أصل 10 وسجل 43 هدفاً ودخل مرماه 4 أهداف فقط، كما رفع كأس القارات FIFA العام الماضي بتشكيلة جلّها من اللاعبين الشبان في حين جدد لوف عقده قبل فترة وجيزة.







في طريقها إلى اللقب الأخير، تخطّت ألمانيا منتخب المكسيك، الذي نمى كثيراً منذ أن تولى الإشراف عليه خوان كارلوس أوسوريو عام 2015. سيحاول المدرب الكولومبي الثأر لخسارة فريقه الثقيلة 1-4 في سوتشي العام الماضي بعد أن قاد فريقه بشكل رائع في التصفيات حيث خسر مباراة واحدة فقط من أصل 16 كانت بعد أن ضمن مقعده في روسيا 2018.













FIFA.COM









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