حامل اللقب بمواجهة صعبة أمام المكسيك

Salah eddin

Salah eddin

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#1
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حامل اللقب بمواجهة صعبة أمام المكسيك






تغيّرت أمور كثيرة منذ مشاركة ألمانيا في النسخة الأخيرة من كأس العالم FIFA. فقد اعتزل عدد كبير من مخضرمي بطلة العالم أربع مرات،
كما أن الشاب الذي سجل هدف الفوز الثمين في ملعب ماراكانا في النهائي ماريو جوتزي ليس ضمن التشكيلة الرسمية المؤلفة من 23 لاعباً.



وإذا كان التغيير متوقعاً، فإن أمرين بقيا ثابتين: النجاح ويواكيم لوف. تخطى المانشافات التصفيات بسجل مثالي تضمن الفوز في 10 مباريات من أصل 10 وسجل 43 هدفاً ودخل مرماه 4 أهداف فقط، كما رفع كأس القارات FIFA العام الماضي بتشكيلة جلّها من اللاعبين الشبان في حين جدد لوف عقده قبل فترة وجيزة.



في طريقها إلى اللقب الأخير، تخطّت ألمانيا منتخب المكسيك، الذي نمى كثيراً منذ أن تولى الإشراف عليه خوان كارلوس أوسوريو عام 2015. سيحاول المدرب الكولومبي الثأر لخسارة فريقه الثقيلة 1-4 في سوتشي العام الماضي بعد أن قاد فريقه بشكل رائع في التصفيات حيث خسر مباراة واحدة فقط من أصل 16 كانت بعد أن ضمن مقعده في روسيا 2018.






FIFA.COM






 
Salah eddin

Salah eddin

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طاقم المشرفين
#3
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ذكر
#3
قال السحاب العابر:
صحيح
ألمانيا لم تعد كما كانت والدليل المقابلات الودية أظهرت بأن لديهم نقص
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اهلا بك اخي حبيب

كلامك صحيح في جزء

و في جزئه الاخر لا

الوديات ابدا لا تعطي الا جزءا بسيطا من واقع و امكانيات الفريق

و الدليل ... تقديم السعودية لمستوى قوي امام المانيا في الوديات

و خسارتها بخماسية في الافتتاح امام فريق لا يعد من كبار القوم


 
Salah eddin

Salah eddin

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#5
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ذكر
#5
اذن لماذا لم تظهر نقائص الدفاع السعودي امام المانشافت ؟

الجواب لان اللقاء يلعب على جزئيات ...

و الخبرة و الاحترافية هي الفيصل في لقاءات كاس العالم


 
Salah eddin

Salah eddin

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طاقم المشرفين
#7
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ذكر
#7
خويا الحبيب ممكن توضح ردك

لم افهم المقصود بالضبط !



 
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