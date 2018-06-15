

أين يقع الأخضر على خريطة ضحايا افتتاح المونديال؟







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تتسم مباريات افتتاح كأس العالم في النسخ الأخيرة من البطولة، بالحرص الدفاعي الشديد، مما أدى إلى تراجع المعدل التهديفي في هذه اللقاءات.



إلا أن السقوط المدوي لمنتخب السعودية، أمام نظيره الروسي، بخماسية نظيفة، مساء أمس الخميس، على ملعب لوجينيكي، أعاد للأذهان النتائج الثقيلة التي اتسمت بها البطولة في بداياتها.



ونستعرض في هذا التقرير، مباريات الافتتاح على مدار 20 نسخة سابقة، وهو ما يبين أين يقع الأخضر بين ضحايا ضربة البداية، بدءا من مونديال 1930 بأوروجواي، حتى النسخة الأخيرة قبل 4 أعوام في البرازيل. ​





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ففي النسخة الأولى عام 1930، أقيمت أكثر من مباراة في توقيت واحد، باليوم الأول للبطولة، كان أبرزها فوز فرنسا على المكسيك بنتيجة 4-1، وبعدها بأربع سنوات انطلقت بطولة 1934 بإيطاليا بـ8 مباريات، كان أثقلها سقوط أمريكا أمام إيطاليا بنتيجة 1-7، ليسجل أبناء العم سام أثقل هزيمة لمنتخب في المباريات الافتتاحية للمونديال.



وفي مونديال فرنسا 1938، تعادل منتخبا سويسرا وألمانيا بنتيجة 1-1، ثم توقفت البطولة 12 عاما بسبب الحرب العالمية الثانية، وعادت بفوز عريض للبرازيل على المكسيك 4-1 في المونديال الذي استضافته بلاد السامبا.



وفي اليوم الأول من مونديال سويسرا 1954، أقيمت 4 مباريات في يوم واحد، كان أبرزها فوز البرازيل على المكسيك 5-0، ثم اكتسح منتخب فرنسا نظيره باراجواي بنتيجة 7-3 في أبرز مباريات الدور الأول لمونديال السويد 1958.



وفازت تشيلي على سويسرا 3-1، في افتتاح مونديال 1962 الذي استضافته على أراضيها.



وفرض التعادل السلبي نفسه في 4 مباريات افتتاحية متتالية، بين إنجلترا وأوروجواي في 1966، والمكسيك مع الاتحاد السوفيتي في 1970، والبرازيل مع يوغوسلافيا في 1974، وألمانيا مع بولندا في 1978.



كذلك شهدت المباريات الافتتاحية ندية كبيرة على مدار 6 نسخ متتالية، حيث فازت بلجيكا على الأرجنتين 1-0 في 1982، وتعادلت بلغاريا مع إيطاليا في 1986، وفجرت الكاميرون مفاجأة بالفوز على الأرجنتين 1-0 في 1990، وفازت ألمانيا بصعوبة على بوليفيا 1-0 في 1994، والبرازيل على اسكتلندا 2-1 في 1998.



بينما سقط أبطال العالم فرنسا، أمام السنغال 0-1، في افتتاح مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.



تغير نظام المباريات الافتتاحية، إذ تبدل الانطلاق بمباراة منظم البطولة، بدلا من حامل اللقب، اعتبارا من نسخة 2006، التي استضافتها ألمانيا وبدأت بفوز الألمان على كوستاريكا 4-2.



بينما تعادلت جنوب إفريقيا مع المكسيك 1-1 في 2010، وقلبت البرازيل تأخرها بهدف إلى فوز بالثلاثة على كرواتيا في افتتاح النسخة الماضية. ​

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