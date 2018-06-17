مشاركتي~طموحة~ في قهوتكم عندي **عيد الفطر**

طموحة

طموحة

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#1
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#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
صح عيدكم و كل عاام و أنتم بخير
تقبل الله منا ومنكم و غفر لنا و لكم
ان شاء الله يكون الجميع بخير و بأحوال طيبة

المهم هاهي مشاركتي البسيطة في قهوتكم عندي لعيد الفطر
بالمناسبة أول مشاركة لي في منتدى الطبخ^^
اذن لا للنقد
نبداو بصينية القهوة

وهادو القاطو مع بعض


صابلي بالشكلاطة

هليلات نواد كوكو وكي عييت رجعتهم مقروطات نواد كوكو

صابلي تقليدي


مخبز

كعك النقاش

وهادو خدمتهم الغالية أمي حفظها المولى
حلوى الطابع و مشوك




بصحتكم وان شاء الله يكون القاطو عجبكم^^
و آآسفة على مستوى التصوير
في الملتقى ان شاء الله
و رجاءً لا تنسونا من صالح دعائكم {أدعيولنا بالتوفيق في الامتحانات }
 
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faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#3
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#3
صح عيدكم حبييتي لعقوبة للعام الجاي ان شاء الله فحياتك وحياة والديك ان شاء الله❤
كل شيء بالطبع يعطيك الصحة وربي يحفظلك الوالدة الكريمة ❤☀
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
#5
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27 أوت 2016
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أنثى
#5
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
#6
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27 أوت 2016
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أنثى
#6
قال faith8:
صح عيدكم حبييتي لعقوبة للعام الجاي ان شاء الله فحياتك وحياة والديك ان شاء الله❤
كل شيء بالطبع يعطيك الصحة وربي يحفظلك الوالدة الكريمة ❤☀
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الله يسلمك غاليتي ، آمييين و اياك
الله يعيشك عينيك الشابين
آمين و حفظ والديك يا رب
شكرا لكرم مرورك حبيبتي
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
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الإعجابات
3,874
النقاط
171
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أنثى
#7
قال هدوء المطر:
وعليكم السلام ورحمة الله
الله يبارك قاطو روعة
بصحتكم ختي وصحا عيدكم
بالتوفيق في المسابقة.
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أهلا حبيبتي كل عام و أنتم من الله أقرب
يبارك فيك الروعة بعيونك
الله يسلمك
شكرا ع كرم مرورك​
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
#8
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,124
الإعجابات
3,874
النقاط
171
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~
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#8
قدما عدلت ما حبوش الصور يخرجو كامل
هادو الصور الناقصة



 
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