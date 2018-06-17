مشاركتي~طموحة~ في قهوتكم عندي **عيد الفطر**

طموحة
:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
صح عيدكم و كل عاام و أنتم بخير
تقبل الله منا ومنكم و غفر لنا و لكم
ان شاء الله يكون الجميع بخير و بأحوال طيبة
المهم هاهي مشاركتي البسيطة في قهوتكم عندي لعيد الفطر
بالمناسبة أول مشاركة لي في منتدى الطبخ^^
اذن لا للنقد
نبداو بصينية القهوة
وهادو القاطو مع بعض
صابلي بالشكلاطة
هليلات نواد كوكو وكي عييت رجعتهم مقروطات نواد كوكو
صابلي تقليدي
مخبز
كعك النقاش
وهادو خدمتهم الغالية أمي حفظها المولى
حلوى الطابع و مشوك
بصحتكم وان شاء الله يكون القاطو عجبكم^^
و آآسفة على مستوى التصوير
في الملتقى ان شاء الله
و رجاءً لا تنسونا من صالح دعائكم {أدعيولنا بالتوفيق في الامتحانات }
صح عيدكم و كل عاام و أنتم بخير
تقبل الله منا ومنكم و غفر لنا و لكم
ان شاء الله يكون الجميع بخير و بأحوال طيبة
المهم هاهي مشاركتي البسيطة في قهوتكم عندي لعيد الفطر
بالمناسبة أول مشاركة لي في منتدى الطبخ^^
اذن لا للنقد
نبداو بصينية القهوة
وهادو القاطو مع بعض
صابلي بالشكلاطة
هليلات نواد كوكو وكي عييت رجعتهم مقروطات نواد كوكو
صابلي تقليدي
مخبز
كعك النقاش
وهادو خدمتهم الغالية أمي حفظها المولى
حلوى الطابع و مشوك
بصحتكم وان شاء الله يكون القاطو عجبكم^^
و آآسفة على مستوى التصوير
في الملتقى ان شاء الله
و رجاءً لا تنسونا من صالح دعائكم {أدعيولنا بالتوفيق في الامتحانات }
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