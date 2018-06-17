مشاركتي~طموحة~ في قهوتكم عندي **عيد الفطر**

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهصح عيدكم و كل عاام و أنتم بخيرتقبل الله منا ومنكم و غفر لنا و لكمان شاء الله يكون الجميع بخير و بأحوال طيبةالمهم هاهي مشاركتي البسيطة في قهوتكم عندي لعيد الفطربالمناسبة أول مشاركة لي في منتدى الطبخ^^اذن لا للنقدنبداو بصينية القهوةوهادو القاطو مع بعضصابلي بالشكلاطةهليلات نواد كوكو وكي عييت رجعتهم مقروطات نواد كوكوصابلي تقليديمخبزكعك النقاشوهادو خدمتهم الغالية أمي حفظها المولىحلوى الطابع و مشوكبصحتكم وان شاء الله يكون القاطو عجبكم^^و آآسفة على مستوى التصويرفي الملتقى ان شاء اللهو رجاءً لا تنسونا من صالح دعائكم {أدعيولنا بالتوفيق في الامتحانات }