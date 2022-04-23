مســــــــابقة قهوتكم عندي 2022/1443

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,688
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
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تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله أن نكون ممن أعتقت رقابهم من النار

مع إقتراب عيد الفطر المبارك فنحن في اللمة الجزائرية نبارك لكم عيد سعيد لكل المسلمين حول العالم
وعائلة اللمة الجزائرية خاصة أعضاءً وزواراً
ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم مسابقة خاصة بقهوة وحلويات عيد الفطر

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قوانين المنافسة هي:
  • مائدة العيد كاملة ثم تصوير كل طبق لحلوى العيد لوحده مع تسمية كل صنف
  • مدة سير المسابقة هي أسبوعين وتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 03/05/2022 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 18/05/2022
  • على كل متسابق أن يفتح موضوع عنوانه [مشاركتي في مسابقة قهوتكم عندي]
  • الصور يكون حجمها معقول و مقبول، ليس صغيرا ولا كبير
  • يرجى كتابة أسماؤكم على الصور التي ستشاركون بها او ترسلوها لـ @سكون الفجر @السلطانة @Rayhan
سيحصل صاحب المركز الأول على وسام

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وبقية المشاركن سيحصلون على وسام

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تمنياتنا لجميع المشتركين والمشتركات بالتوفيق
آملين أن نرى مشاركات مميزة
المسابقة تحت إشراف
@السلطانة
@ڪبہريﮩأء أنﹻثى
@سكون الفجر

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