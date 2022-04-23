مســــــــابقة قهوتكم عندي 2022/1443



تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله أن نكون ممن أعتقت رقابهم من النار



مع إقتراب عيد الفطر المبارك فنحن في اللمة الجزائرية نبارك لكم عيد سعيد لكل المسلمين حول العالم

وعائلة اللمة الجزائرية خاصة أعضاءً وزواراً