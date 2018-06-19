تحدي 👈...احكي نكتة بطريقة مختلفة وأمتعنا 🤡

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
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العمر
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الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اليوم جبتلكم فكرة نتمنى تعجبكم
وهي
تحدي النكت🤡

smijeh.jpg
نحط نكتة أو إثنين
وكل واحد يدخل يخير ويحكي بطريقتو وبلهجتو
المهم يغيرها ويسيي يرجعها أحسن وممتعة كثر من اللي حكاها اول مرة
ولما لا... يغير القصة نتاعها شويه باه ترجع مضحكة
الهدف هو للترفيه عن النفس والتعرف على مختلف اللهجات الجزائرية والعربية
المهم الخيال وروح الدعابة


نبدا بسم الله


النكتة الاولى


4599faec41c8292339c492d436a43fe9.jpg


النكتة الثانية
téléchargement (1).jpeg

شرح المفردات هههه
زدم معناه اصطدم
تغاشا معناه اغمي عليه
رفدو معناه حملو
داه معناه اخذو
فطن معناه صحا من النوم

ارجو ان تنال الفكرة إعجابكم
إذا عجبتكم ونجحت نعاودوها إن شاء الله
إحترامي وتقديري
 

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Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
28 أوت 2011
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الإعجابات
18,470
النقاط
981
العمر
23
الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليك عمي حليم
عيدك مبارك سعيد ، عساك بخير
فكرة طريفة جدا وستكون ممتعة اكثر مع تفاعل الاخوة والاخوات
يعطيك الصحة
رح نحاول مع النكت ونرد



هههه عجبتني اللقطة الاخيرة تع الترجمة
ايا وهدي في خاطر حليم التراديسيو :LOL:
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
5,191
الإعجابات
18,470
النقاط
981
العمر
23
الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#3


وحد الزوش من كثرة لي زطل ولا يشوف تري ديمونسيو وكان مآكتيفي لوبسييو تع الطيران النصفي تلاقى مع لوطو دخلت فيها ولا دخل فيها ليسونسيال داروه في كاجة كي فاق من الكوما قالهم خاطيني هو جا في طريقي
هاهاهاه ها ضحكو متحشمونيش ما

سمية تراديسيو : ( الكلمات الدلالية )
الزوش---- العصفور
تري ديمونسيو ---3d
لوطو --- سيارة
كوما--- غيبوبة
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#4
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,801
الإعجابات
13,950
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#4
قال Soumia hadj mohammed:
السلام عليك عمي حليم
عيدك مبارك سعيد ، عساك بخير
فكرة طريفة جدا وستكون ممتعة اكثر مع تفاعل الاخوة والاخوات
يعطيك الصحة
رح نحاول مع النكت ونرد



هههه عجبتني اللقطة الاخيرة تع الترجمة
ايا وهدي في خاطر حليم التراديسيو :LOL:
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم وصح عيدك وكل عام وانت بخير وزاهية وباهية بنيتي ونشالله العيد الجاي راكي متخرجة وحاكمة خدمة ڤولي آمين
ههههه يعطيك عام ربح تراديسيو آه والله القاشي مسكين يجي من كل بلاص لازم نشرحولو المعنى سينو كيفاه يشارك هههه
قال Soumia hadj mohammed:


وحد الزوش من كثرة لي زطل ولا يشوف تري ديمونسيو وكان مآكتيفي لوبسييو تع الطيران النصفي تلاقى مع لوطو دخلت فيها ولا دخل فيها ليسونسيال داروه في كاجة كي فاق من الكوما قالهم خاطيني هو جا في طريقي
هاهاهاه ها ضحكو متحشمونيش ما

سمية تراديسيو : ( الكلمات الدلالية )
الزوش---- العصفور
تري ديمونسيو ---3d
لوطو --- سيارة
كوما--- غيبوبة
إضغط للتوسيع...
ههههههههههه هو جا في طريڤي هههه:ROFLMAO:
نسيتي تشرحي لوبسيون ههههه معناها خِيار الطيران هههه
والله جبتيها يعطيك الصحة ولهجتكم رائعة ما شاء الله
مليحة عجباتك الفكرة
بارك الله فيك
إحترامي وتقديري
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#5
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,801
الإعجابات
13,950
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#5
سيادة شِِريف قسم النكت 🤠
@Salah eddin

والاعضاء الكرام

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Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
5,191
الإعجابات
18,470
النقاط
981
العمر
23
الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#6
آمين يارب آآمين

ههه اه وي ( عبالك مزيا درتنا هد الفكرة ، نخرج شويا من ضغط لي جاز عليا )

هديك لهجة تع سعيدة اما المتحدث سبيسيالمو عندو لهجة مخلطة بين العاصمية والباليسترونيةوالمعسكرية والوهرانية والقبايلية والبشارية والادرارية ههه نخلطهم غي كي نبغي نضحك

المهم رح نحاول مع النكتة الاولى ما دام عجباتك دوزيام فام خخخخ



السحاب العابر كان جاي ليه مفتش وبقى يوصي في ولاده اهدرو معايا باللغة العربية الفصحى
جاهم السي بن قبريط
قال لواحد من لاده، يا حذيفة عليك بحساب ظل الزاوية .... في المثلث ...
قالو حذيفة مزال ما ضربتش الشمس فالترينوقل يا استاذي

مكاش تراديسو >>>> كونكسيو عيانة ليوم :LOL:
 
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