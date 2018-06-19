تحدي 👈...احكي نكتة بطريقة مختلفة وأمتعنا 🤡

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اليوم جبتلكم فكرة نتمنى تعجبكم

وهي



تحدي النكت🤡

نحط نكتة أو إثنين

وكل واحد يدخل يخير ويحكي بطريقتو وبلهجتو

المهم يغيرها ويسيي يرجعها أحسن وممتعة كثر من اللي حكاها اول مرة

ولما لا... يغير القصة نتاعها شويه باه ترجع مضحكة

الهدف هو للترفيه عن النفس والتعرف على مختلف اللهجات الجزائرية والعربية

المهم الخيال وروح الدعابة

نبدا بسم الله

النكتة الاولى

النكتة الثانية

شرح المفردات هههه

زدم معناه اصطدم

تغاشا معناه اغمي عليه

رفدو معناه حملو

داه معناه اخذو

فطن معناه صحا من النوم