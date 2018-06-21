محاولة بوح

تاهت كل الكلمات والحروف عني من مثلي لا يلق لهم البوح كما يشاؤؤن .....

هناك تزاحم للافكار وكلمات وذكريات والمواقف تغمرني بكل حزن ثم تختلجني

بسمة تتسلل بين احزاني توقض الامل داخلي فاستمر ....ما اكتبه الان من هنا

ليس سوا شتات اجمعه من هنا وهناك ويحزنني ان يقراء احدا لملمة المي ......

تعودت ان استحوذ احزان احبابي ارسم عليهم البسمة ثم امضى اداعب آلمهم

حتى اني نسيت كيف ابوح بما في داخلي ما عدت اجد احدا اشاركه اصغر تفاصيل

حياتي .....هناك اشياء بداخلي تتصادم لكن الاشارة ثابتة في لون الاحمر دائما

حين تفكر ان تكون خضراء تمر بي قوانين الحياة الاجبارية تذكرني من انا ومن اين

وما المصير ارفع راسي في وجهها والعين تلمع بمائها والفم باسم والقلب و

العقل خاضعان شاءا ام ابيا

ارغب ان افراغ كل ما في قلبي ولكن هناك شيء يمنعني لا اعلم ما هو

ارغب ان امتلك جرئة البوح ارغب ان اكون شجاعة لان ما في لقلب مل مل

مل السجن يتمنى شجاعة الخروج يتمنى هواء الحقيقة يرد ان يصتدم بـ

بمرارة الواقع يذوق لذة الخروج ....لكن...(..)..لاني فتاة.. هناك امل ينبض دائما

ما في قلبي داعب نفسه من هنا من هذا المكان لعه تنفس ؟



اعتذر لمدى التشاؤؤم في الموضوع خذها مني وابتسم

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