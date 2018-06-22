مشاركتي faith8 في مسابقة قهوتكم عندي ♥

faith8
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عيدكم مبارك وكل عيد وأنتم بألف خير وعافية فحياتكم وحياة كل الناس العزاز عليكم
عقبال العام الجاي ان شاء الله
♥
أقدم لكم مشاركتي في مسابقة ...~
نبدا على بركة الله ...~♥
التشاراكات العريان والمسكر محشيين باللوز خدماتهم ماما ربي يحفظها جاو هايلين يذوبو فالفم
المقروط باللوز تاني تع ماما انا جامي ينجحلي كيما ديالها *-*
وهادا مقروط الغرس أو التمر
لي سابلي ♥ ولا لي تاغت كل واحد واش يسميهم محبوبي الجماهير الغفيرة ههه
حلوى الشوكولا محشوة بسكاكر الحلقوم "الحلقومة" هادي يموتو عليها الدراري حتى الكبار وطاحو عليها ههههه
المعمول صنف من "الغريبية المشرقية" محشي باللوز
وهادي المائدة ككل
القهوة للاسف فدارنا ما درناش كامل العائلة استقهوينا عند جدتي ربي يحفظها
وضيافنا تع الصبيحة ضيفناهم العصير والشاي الخاص بأمي دوموندي هههه ♥
لذا راح نضيفكم بالشاي للأنو لم يتسنى لي تصوير صينية القهوة فاليوم الثاني كانت الدار عامرة ماكاش كيفاش ههههه ومور اليوم الثاني طاكيت المراجعة ما بقاليش وقت للإمتحانات
ليوم سرقت من وقتي وسهرت باش نشارككم
تفضلوا ♥
ألف صحة وهنا ~ ادعولي بالتوفيق
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