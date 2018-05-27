مشاركتي في مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية الأسوع الثاني ~ ♥faith8♥

faith8
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مشاركتي في...
♥ مسابقة أجمل مائدة رمضانية ♥
هادي أول مشاركة لي على اللإطلاق في ركن المطبخ نتمنى يعجبوكم وسبيسيال ديديكاس لأسماء @عآشقة الجنـة و مريم @لؤلؤة قسنطينة نتمنى تعجبكم مائدتي المتواضعة
صحا فطوركم ناس اللمة ♥
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بسم الله نبداو بمائدة الإفطار
أول شيء الشربة سلطانة المايدة من تحت ايدين أمي ربي يحفظها
البوراك بالداند معشوق الجماهير
ميني بيتزا "بالعجينة المورقة" بصلصلة الطماطم والتونة
سلطة منوعة
مثوم ♥
فريت هادي للأطفال "ولاد خواتاتي" قالولي لازم تديريها هههه فااطرين ويتشرطو
سلطة أرز طبقي المفضل♥
وهادي المائدة كاملة
نختمها بالديسار والسهرية
نكملها فأول تعليق ♥
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