مشاركتي في مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية الأسوع الثاني ~ ♥faith8♥

faith8

faith8

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الجزائر العاصمة
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#1
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مشاركتي في...
♥ مسابقة أجمل مائدة رمضانية ♥
هادي أول مشاركة لي على اللإطلاق في ركن المطبخ نتمنى يعجبوكم وسبيسيال ديديكاس لأسماء @عآشقة الجنـة و مريم @لؤلؤة قسنطينة نتمنى تعجبكم مائدتي المتواضعة
صحا فطوركم ناس اللمة ♥
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بسم الله نبداو بمائدة الإفطار
أول شيء الشربة سلطانة المايدة من تحت ايدين أمي ربي يحفظها

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البوراك بالداند معشوق الجماهير:D
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ميني بيتزا "بالعجينة المورقة" بصلصلة الطماطم والتونة
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سلطة منوعة
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مثوم ♥
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فريت هادي للأطفال "ولاد خواتاتي" قالولي لازم تديريها هههه فااطرين ويتشرطو
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سلطة أرز طبقي المفضل♥
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وهادي المائدة كاملة
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نختمها بالديسار والسهرية
نكملها فأول تعليق ♥
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