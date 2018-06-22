مدرب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي " تيتي" يفسر سبب المعاناة الهجومية





مدرب البرازيل يفسر سبب المعاناة الهجومية







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أبدى أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، مدرب المنتخب البرازيلي، سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على كوستاريكا، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بمونديال روسيا.



وقال تيتي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، : "قدمنا شوطًا ثانيًا رائعًا، بعدما كان الأول عصبيًا للغاية. ولم نكن موفقين. وفي الإستراحة طالبت اللاعبين بالهدوء".



وقدَّم المنتخب البرازيلي شوطًا أول ضعيفًا، ولم يستطع خلق الفرص، لكنَّه ضغط بقوة في الثاني، وأضاع فرصًا كثيرة، حتى نجح في التسجيل في الدقيقتين (91، 97) عن طريق كوتينيو، ونيمار.



وتابع "سعيد بما قدمه الفريق اليوم. كل اللاعبين كانوا رائعين، وأكملوا بعضهم، الكل يشعر بالمسؤولية".



وعن نيمار، قال تيتي "لعب بشكل جيد، رغم أنَّه لم يلعب لما يزيد عن 3 أشهر. خاض اليوم مباراة كاملة. أعتقد أنَّه سيحقق الكثير".



وواصل عن نجم باريس سان جيرمان: "لم أشاهد بكاءه عقب المباراة، ولا أستطيع التعليق، لكني سأقول أمرًا واحدًا بأنه كبرياء تمثيل البرازيل. كل لاعب يظهر عواطفه بطريقته الخاصة، ونيمار عاطفي جدًا".



و حول تفسيره لمعاناة البرازيل في مباراتيها أمام سويسرا، وكوستاريكا، رغم أنَّها من أقوى المرشحين لإحراز اللقب، قال تيتي: "إنَّه كأس عالم. الفوارق قليلة بين الفرق".



وأوضح "رأينا الفرق الكبيرة تفوز بصعوبة، وبفارق هدف واحد. ليست هناك مباراة صعبة، وأخرى سهلة بالبطولة. هناك أمور ستتحسن مع انسجام الفريق بشكل أكبر. وستتطور الأمور فيما هو قادم".



وعن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لنيمار، وألغاها بعد اللجوء لتقنية الفيديو، قال: "إذا كنت الحكم، لما كنت قد تراجعت عن احتسابها. إنها بالنسبة لي ركلة جزاء. نحن لا نحتاج إلى مساعدة أحد".



وعن المواجهة الأخيرة أمام صربيا الأربعاء المقبل، في ختام مواجهات الدور الأول، قال: "سنبحث عن الفوز ، رغم أن التعادل يكفينا".

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