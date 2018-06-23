السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته

من فضلكم احتاج مساعدة او نصيحة او من لديك حل لمشكلتي فل يتكرم ويساعدني

مشكلتي عندي ديدان ببطني ولا أستطيع التخلص منها؛تسبب لي آلام في البطن وزني نقص كثيرات. ولم اجد لها حل ؟؟؟😥😥😣

بارك الله فيكم جميعا 😥😥😣😶😑