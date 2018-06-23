احتاج مساعدة

منار السبيل

منار السبيل

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
6 أكتوبر 2009
المشاركات
1,454
الإعجابات
407
النقاط
43
#1
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
من فضلكم احتاج مساعدة او نصيحة او من لديك حل لمشكلتي فل يتكرم ويساعدني
مشكلتي عندي ديدان ببطني ولا أستطيع التخلص منها؛تسبب لي آلام في البطن وزني نقص كثيرات. ولم اجد لها حل ؟؟؟😥😥😣
بارك الله فيكم جميعا 😥😥😣😶😑
 
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