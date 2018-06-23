محتاجتكم 😥

منار السبيل

منار السبيل

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
6 أكتوبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
407
النقاط
43
#1
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
من فضلكم احتاج مساعدة او نصيحة او من لديك حل لمشكلتي فل يتكرم ويساعدني
مشكلتي عندي ديدان ببطني ولا أستطيع التخلص منها؛تسبب لي آلام في البطن وزني نقص كثيرات. ولم اجد لها حل ؟؟؟😥😥😣
بارك الله فيكم جميعا 😥😥😣
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
13 أفريل 2013
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#2
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام رحمة الله وبركاته
ربي يشفيك ان شاءالله اختي
معنديش خبرة حول الامر ان شاءالله الاعضاء يفيدوك
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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~
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بداية الله يشفيك طهورا
و صراحة معنديش معلومات على هاد الموضوع
الشي لي فهمتو أنك مرحتيش عند طبيب ؟
اذا كنت مرحتيش ننصحك تروحي لأنو في النهاية
أهل مكة أدرى بشعابها
في أغلب الأحيان يمدلك دواء تتناوليه نتي و أفراد عائلتك
لأنو هو معدي
هذا الشيء الوحيد لي نعرفو
ربما @Salah eddin و @faith8 يفيدوك​
 
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