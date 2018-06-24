مسؤولو موسكو يحذرون الجمهور الروسي قبل لقاء أوروجواي

طالب مسؤولون محليون، اليوم السبت، الجماهير بعدم مشاهدة مباراة روسيا وأوروجواي في كأس العالم فقط من خلال منطقة المشجعين في موسكو عبر شاشات عملاقة ومتابعتها بدلا من ذلك في المطاعم.



وحققت روسيا بداية رائعة ومفاجئة ببلوغها دور الـ16 للبطولة ما دفع آلاف المشجعين في كافة أنحاء البلاد للتفاعل مع الفريق الروسي الذي سيلتقي مع أوروجواي، بعد غد الإثنين، في مدينة سمارا لتحديد صدارة المجموعة الأولى.



وباتت منطقة المشجعين التابعة للاتحاد الدولي (الفيفا) في حرم جامعة موسكو محل جذب للجماهير الروسية التي لا تستطيع مشاهدة المباريات في الملاعب ما أجبر المنظمين على تقليص أعداد الجماهير التي يسمح لها بمشاهدة المباريات في منطقة المشجعين والتي تسع 25 ألف متفرج كأحد أقصى.





وجاء ذلك بعد انتقادات من بعض سكان موسكو الذين قالوا إن سلطات المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة، كان يجب أن يكونوا أكثر استعدادا لاستقبال هذه الحشود الكبيرة.



وقال مكتب رئيس بلدية موسكو، اليوم السبت، إن الدخول إلى منطقة المشجعين سيتم قصره على "المباريات الجماهيرية التي ستحسم نتائج البطولة" بسبب مخاطر الحشد الجماهيري الزائد عن الحد.



وقالت البلدية في بيان "شهدت موسكو خلال الأيام القليلة الماضية احتفالات رياضية غير مسبوقة. لم تشهد المدينة مثل هذا التدفق الجماهيري منذ عقود".

