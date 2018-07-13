إنفانتينو يرد على إمكانية إسناد مونديال 2030 لعرب أفريقيا

أفرط جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مديح روسيا، على تنظيمها بطولة كأس العالم، التي تختتم يوم الأحد، بإقامة المباراة النهائية بين فرنسا، وكرواتيا.وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي بحضور : "أشكر الجميع هنا (روسيا)، وكل من ساهم في نجاح هذا الحدث.. أشكر الحكومة، والشعب، والفرق المتطوعة على هذا النجاح الكبير.. إنَّه نجاح كبير لبطولة كبيرة".وأضاف "روسيا تغيَّرت. لقد أصبحت بلد كرة القدم، ليس فقط بتنظيم كأس عالم عالي المستوى، لكن كرة القدم أصبحت في دماء الشعب، والفيفا سيكون بجانب روسيا للتأكيد على مواصلة ذلك".وتابع "روسيا بلد جميلة. مليء بالتاريخ وهذا كان واضحًا في كل المدن. الملايين الذين قدموا استمتعوا بالحدث، ليس فقط في موسكو، لكن في كل المدن، كما أنَّ الجماهير التي حضرت، أعطت انطباعًا إيجابيًا عن بلادها".وأكَّد "المونديال الروسي، هو الأفضل على الإطلاق، فالملاعب كانت مليئة بالجماهير بنسبة 98%، كما شاهد البطولة، 3 مليارات مشاهد، عبر شاشات التليفزيون".وواصل "وشهدت البطولة أيضًا نجاحًا كبيرًا لتقنية الفيديو، بالإضافة إلى خلوها تمامًا من المنشطات، بالإضافة إلى المستوى الفني المبهر؛ حيث شهدت كل المباريات، أهدافًا باستثناء مباراة واحدة، انتهت بالتعادل السلبي".وتابع "بالإضافة إلى ذلك، فقد زار 5 ملايين مناطق المشجعين. لقد وصلت روسيا في التنظيم لمستوى التميز، في الأمن، والملاعب، والفنادق، والمطارات، والانتقالات. بالإضافة إلى الأجواء الودية من الشعب الروسي. كل هذه الأمور تجعل مونديال روسيا، هو الأفضل في تاريخ كأس العالم".وواصل "أشكر الفرق الـ32 التي شاركت في البطولة، ونقدم تهانينا لفرنسا، وكرواتيا لوصولهما إلى النهائي، لقد أظهرا مستوى رائعًا طوال البطولة".وعن تقنية الفيديو، قال "اختبرناها بشكل جيد، وبعد عامين قررنا تطبيقها بالمونديال. المردود رائع برصد 90 حالة في 62 مباراة، وتغيَّر 60 قرارًا من الخطأ للصواب. هذا تقدم رائع يجعل الكرة أكثر عدالة وشفافية".وعن موعد إقامة بطولة كأس العالم 2022، أكد إنفانتينو، أنَّ البطولة ستقام بالشتاء، بعيدًا عن حرارة الصيف، قائلاً: "توقيت بطولة 2022، تم اتخاذه في الشتاء خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر".وعن رغبة الأرجنتينن وأوروجواي في تنظيم مونديال 2030، وهل يمكن أن يؤثر إسناد تنظيم 2026 للملف الثلاثي (كندا، أمريكا، المكسيك) على فرصهما، قال: "لا.. لن يؤثر.. لأنهما اتحادين قاريين مختلفين".وردًا على سؤال حول إمكانية فوز ملف "مغربي - تونسي - جزائري "أعتقد أنَّ التنظيم المشترك، يُعزِّز فرص أي ملف من فرص الفوز بتنظيم المونديال، كما أنَّ هذا الأمر، قد يزيل الكثير من الخلافات بين الدول المتجاورة، وأعتقد أنَّها فكرة جيدة".وتابع :"كرة القدم يمكن أن تساهم كثيرًا في تغيير العالم. لن تغير الماضي، لكنها يمكن أن تؤثر بالمستقبل بشكل فعال، وهذا ما نعمل عليه".وحول تطوير كرة القدم، قال: "لدينا خطط كثيرة لتطوير اللعبة بالدول النامية كرويًا، ولدينا الكثير من الأفكار المهمة. نعمل على رفع مستوى اللعبة حول العالم، ليس فقط في أوروبا، ونعمل على الاستثمار في المكان الصحيح".وأضاف "يجب أن نعمل على زيادة عدد المباريات في أماكن كثيرة، كي نصل لمردود طيب، كما يجب أيضا أن نفكر في تطوير الكرة النسائية، بما يتناسب مع مكانة المرأة".