كفتة دجاج من مطبخي

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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واش راكم ان شاءالله راكم بخير مع فصل الصيف
شحال توحشت منتدى الطبخ
وهاذي تحية مني لشيفات اللمة باه يرجعو يشاركو معانا
هاذي وصفة ساهلة وبزاف يعرفوها على كل حال حبيت نحطها في المنتدى للافادة
المقادير :
صدر دجاج انا فوتتو على لاراp
مباعد تبلتو بالملح والفلفل الاسود ورشة قرفة مرحية غير شوي
كسبرة وبيضة وخلطتها مليح
مع الشابلير حشيتهم بالفرماج
وشكلتهم وحطيتهم يتقلاو
ودرت عليهم عصرة ليمون
من جهة طيبت مرق ابيض بالزيتون
والسناريا
وخليتو ينشف وفي الاخير ضفتلو الكفتة تاع الدجاج تاعي
وشهية طيبة