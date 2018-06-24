كفتة دجاج من مطبخي

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,743
الإعجابات
60,442
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1


واش راكم ان شاءالله راكم بخير مع فصل الصيف
:giggle:

:giggle:

شحال توحشت منتدى الطبخ

وهاذي تحية مني لشيفات اللمة باه يرجعو يشاركو معانا


هاذي وصفة ساهلة وبزاف يعرفوها على كل حال حبيت نحطها في المنتدى للافادة

المقادير :


صدر دجاج انا فوتتو على لاراp

مباعد تبلتو بالملح والفلفل الاسود ورشة قرفة مرحية غير شوي
كسبرة وبيضة وخلطتها مليح
مع الشابلير حشيتهم بالفرماج
وشكلتهم وحطيتهم يتقلاو
1.gif

2.gif
ودرت عليهم عصرة ليمون
3.gif
من جهة طيبت مرق ابيض بالزيتون
والسناريا :LOL:
3 (2).gif
وخليتو ينشف وفي الاخير ضفتلو الكفتة تاع الدجاج تاعي
وشهية طيبة


4.gif
5.gif



 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,592
الإعجابات
43,561
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم حبيبتي
يعطيك الصحة راكي تشهي فينا هههه
مشاء الله طبق يبان يسخف
ان شاء الله تكون الانطلاقة للعضوات بداية من موضوعك
بصحتكم
و منووورة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.