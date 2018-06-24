حين تفقد احدهم

حين تفقد أحدهم .. تغيبُ أنت أو يغيبْ في الوقت الذي كنت تظن أنه قَريب .. صَديق .. أو حتى حبيب .. كنت تحادثه بشكل يومي .. تخبره بأشياء لا تعتقد ابداً أنه من الممكن ان تخبر أحداً اخر بها .. ربما كان هذا الشخص صديقك الوحيد في كل هذه الأرض .. او الشخص الذي بمقدوره ان يسمتع لك بإصغاء لا منتهي .. المهم .. أننا فقدنا هذا الشخص .. لسبب ما او حتى دون سبب .. الأمر الغريب قد تكتشف أن الحياة استمرت على اكمل وجه .. ثم تدرك ان غيابه لم ينقص شيئاً من سعادتك .. او انك لم تشعر بالحزن الدائم .. ولم تفكر به أصلا في ساعات يومك .. الا بمحض موقف او صدفة .. إذن .. هذا الشخص كان يحمل اللقب الخطىء .. هو ليس صديق .. ولا قريب ..هو مجرد عابر طريق .. اما إذا شعرت بنقيض كل ما ذكر اعلاه ..ف تأكد انها مرحلة وستمضي .. قد تكون صعبة .. لكن ثق بي سوف تمضي .. كثير منا نظن ان شكل الحياة سوف يختلف إن لم نكن على مقربة منهم .. اليوم اقولها شكل الحياة لا يختلف .. إلا بغياب اولئك الذين هم الحياة أصلاً ..ما تبقى من العلاقات الاجتماعية .. لاتعتبر دائمة .. او ثابتة ابداً ..............منقول r