Ma$Ter
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حكم صلاة المرأة ورجليها وكفيـها مكشوفاً
▪️ للعلامة مقبل الوادعي رحمه الله :
▫️السُّؤَالُ : كثيرٌ من النساء العاميات يصلين وأرجلهن مكشوفة أو أذرعهن مكشوفة فما هو حد اللباس الشرعي للمرأة في الصلاة ؟
▫️الجَوَابُ : مسألة البطلان لا يُستطاع أن يُحكم على عبادة أحدٍ بالبطلان ، لكنه واجبٌ عليها إن كانت أمام الرجال أن تستر جميع جسدها ، لقول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ))
أما إذا كانت بين النساء أو كانت في بيتها فلو انكشف قدماها أو انكشف عضدها لا نستطيع أن نحكم على صلاتها بالبطلان .
📚 المصـدر :
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa3499.mp3
▪️ للعلامة مقبل الوادعي رحمه الله :
▫️السُّؤَالُ : كثيرٌ من النساء العاميات يصلين وأرجلهن مكشوفة أو أذرعهن مكشوفة فما هو حد اللباس الشرعي للمرأة في الصلاة ؟
▫️الجَوَابُ : مسألة البطلان لا يُستطاع أن يُحكم على عبادة أحدٍ بالبطلان ، لكنه واجبٌ عليها إن كانت أمام الرجال أن تستر جميع جسدها ، لقول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ))
أما إذا كانت بين النساء أو كانت في بيتها فلو انكشف قدماها أو انكشف عضدها لا نستطيع أن نحكم على صلاتها بالبطلان .
📚 المصـدر :
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa3499.mp3