حكم صلاة المرأة ورجليها وكفيـها مكشوفاً

للعلامة مقبل الوادعي رحمه الله :

السُّؤَالُ

الجَوَابُ

( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ))

المصـدر

▪️▫️: كثيرٌ من النساء العاميات يصلين وأرجلهن مكشوفة أو أذرعهن مكشوفة فما هو حد اللباس الشرعي للمرأة في الصلاة ؟▫️: مسألة البطلان لا يُستطاع أن يُحكم على عبادة أحدٍ بالبطلان ، لكنه واجبٌ عليها إن كانت أمام الرجال أن تستر جميع جسدها ، لقول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (أما إذا كانت بين النساء أو كانت في بيتها فلو انكشف قدماها أو انكشف عضدها لا نستطيع أن نحكم على صلاتها بالبطلان .