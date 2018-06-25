حكم صلاة المرأة ورجليها وكفيـها مكشوفاً

Ma$Ter

Ma$Ter

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حكم صلاة المرأة ورجليها وكفيـها مكشوفاً

▪️ للعلامة مقبل الوادعي رحمه الله :

▫️السُّؤَالُ : كثيرٌ من النساء العاميات يصلين وأرجلهن مكشوفة أو أذرعهن مكشوفة فما هو حد اللباس الشرعي للمرأة في الصلاة ؟

▫️الجَوَابُ : مسألة البطلان لا يُستطاع أن يُحكم على عبادة أحدٍ بالبطلان ، لكنه واجبٌ عليها إن كانت أمام الرجال أن تستر جميع جسدها ، لقول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ))

أما إذا كانت بين النساء أو كانت في بيتها فلو انكشف قدماها أو انكشف عضدها لا نستطيع أن نحكم على صلاتها بالبطلان .


📚 المصـدر :
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa3499.mp3
 
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