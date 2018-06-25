ناس بكري واش قالوا

ماتخالط ما تقول انا الغالط

ماتعاشر النحل ما تشكي من لسعاتو

زين النساء في السترة

والراجل يتقاس بالهدرة

ومتحكمش على الناس بالنظرة

تحب تشرب الماء صافي شوف مجراه

ولا حبيت تحكم لغزال تبع خطاه

وعمرك لا تقول كلام وما تعرف معناه

لازمك كلام موزون وزيد ثبت معاه

عيب النفس في كثر الخطايا وعيب العين من قلة النوم

وعيب العقل في موت الخلايا وعيب الڨلب دسان الهموم

وعيب الروح في خبث النوايا

الرجال يبانوا فالشدة وجه البارود اذا خرج مافيه ردة

و الرجلة ماشي فالزندة

والعظم عمرو ما يكون فالكبدة

والجايح يخلع بالهدرة

والدنيا فانية كيفها كيف الرقدة



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