ثلاث بثلاث مع ناس بكري

البشير البشير
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- 2 أوت 2019
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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ناس بكري قالوا :
ثلاث عدياني : عيني و وذني ولساني كون ماجوش هوما
نروح لقبري هاني .
ثلاثة يطولوا العمر :الدار الواسعة والفرس السريعة والمراة المطيعة
ثلاثة يعمروا الدار :الحرث بالغبار والفحول الصغار والزواج ببنت الكبار.
ثلاثة يقللو الصحة :الزواج بالمراة المعفونة ومشيان الحفا وهزان الذري على القفا .
ثلاثة يربحو :النعجة والعويجة والنحل ايلا جا (العويجة تعني السنبلة ).
الثلاثة من الجنون الرايح للسوق بلا مال ،والرايح للبير بلا حبال ،والجالس وسط الجماعة يا وما دارش البال .
عيب النفس كثرة الخطايا وعيب النفس من قلة النوم
وعيب العقل في موت الخلايا وعيب القلب دسان الهموم وعيب الروح في خبث النوايا .
الرجال يبانوا فالشدة وجه البارود إذا خرج ما فيه ردة
والراجل ماش في الزندة والعظم عمرو ما يكون فالكبدة والجايح يخلع بالهدرة والدنيا فانية كيفها كيف الرقدة...
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دمتم في رعاية وحفظ الله ان شاء الله
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*******
ناس بكري قالوا :
ثلاث عدياني : عيني و وذني ولساني كون ماجوش هوما
نروح لقبري هاني .
ثلاثة يطولوا العمر :الدار الواسعة والفرس السريعة والمراة المطيعة
ثلاثة يعمروا الدار :الحرث بالغبار والفحول الصغار والزواج ببنت الكبار.
ثلاثة يقللو الصحة :الزواج بالمراة المعفونة ومشيان الحفا وهزان الذري على القفا .
ثلاثة يربحو :النعجة والعويجة والنحل ايلا جا (العويجة تعني السنبلة ).
الثلاثة من الجنون الرايح للسوق بلا مال ،والرايح للبير بلا حبال ،والجالس وسط الجماعة يا وما دارش البال .
عيب النفس كثرة الخطايا وعيب النفس من قلة النوم
وعيب العقل في موت الخلايا وعيب القلب دسان الهموم وعيب الروح في خبث النوايا .
الرجال يبانوا فالشدة وجه البارود إذا خرج ما فيه ردة
والراجل ماش في الزندة والعظم عمرو ما يكون فالكبدة والجايح يخلع بالهدرة والدنيا فانية كيفها كيف الرقدة...
**********
*****
دمتم في رعاية وحفظ الله ان شاء الله