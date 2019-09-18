ثلاث بثلاث مع ناس بكري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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ناس بكري قالوا :

ثلاث عدياني : عيني و وذني ولساني كون ماجوش هوما

نروح لقبري هاني .

ثلاثة يطولوا العمر :الدار الواسعة والفرس السريعة والمراة المطيعة

ثلاثة يعمروا الدار :الحرث بالغبار والفحول الصغار والزواج ببنت الكبار.

ثلاثة يقللو الصحة :الزواج بالمراة المعفونة ومشيان الحفا وهزان الذري على القفا .

ثلاثة يربحو :النعجة والعويجة والنحل ايلا جا (العويجة تعني السنبلة ).

الثلاثة من الجنون الرايح للسوق بلا مال ،والرايح للبير بلا حبال ،والجالس وسط الجماعة يا وما دارش البال .

عيب النفس كثرة الخطايا وعيب النفس من قلة النوم

وعيب العقل في موت الخلايا وعيب القلب دسان الهموم وعيب الروح في خبث النوايا .

الرجال يبانوا فالشدة وجه البارود إذا خرج ما فيه ردة

والراجل ماش في الزندة والعظم عمرو ما يكون فالكبدة والجايح يخلع بالهدرة والدنيا فانية كيفها كيف الرقدة...

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