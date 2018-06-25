الكرآكو أنآقةٌ و تآريخ { فعآلية صيفنآ إبدآع 2018 }

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

🌷 الكرآكو 🌷

لباس تقليدي تم إبتكاره و تصميمه من أميرة جزائرية أنذاك تدعى “ زفيرة ” و لم يستوحى من أي لباس آخر و لم يتأثر بأي تراث آخر بمعنى أنه جزائري مائة بالمائة.

أصبح اليوم لباس عالمي مصنف حسب اليونيسكو .

الكاراكو لباس أسطوري و تحفة أثرية تتوارثه النساء الجزائريات من جيل لجيل.

ظهر هذا اللباس في القرن الخامس عشر،و كانت ترتديه الطبقة الأرستوقراطية العاصمية في الأعراس و حفلات الإختتان، وكان يعبر كذلك عن مدى النفوذ و العظمة السامية للمرأة العاصمية حينما كان يدعى بالغليلة آنذاك.

الكاراكو لباس متكون من قطعتين الأولى من قماش القطيفة أو الجلوة كما يدعوها البعض، تطرز باليد بخيوط الفتلة و المجبود بخيط ذهبي اللون أو من الذهب الخالص،على الصدر و الرقبة و اليدين،أما في الوقت الحالي و منذ منتصف القرن العشرين فقد تم إدخال تعديلات جديدة على هذا للباس،فقد تنوع القماش المصنوع منه وأصبح يطرز على العديد من الأقمشة كالساتان،التي تظهر اللباس أنيقا و مشدودا،كما تغير الطرز و تطور حيث ظهر في السنوات الأخيرة شكل جديد يدعى الطرز الإفريقي حسب مصممات الأزياء الجزائريات،و إلى جانب الطرز الذهبي ظهر الطرز الفضي و الذي لقي إعجابا كبيرا من قبل النساء الجزائريات.

و لكن هناك من يرفض هذا التجديد والعصرنة خوفا لزوال الكاراكوا العاصمي الأصيل و إنحلاله وسط كل هذه الموديلات الجديدة و تختفي قيمته.

أما القطعة الثانية فهي قطعة من قماش آخر يختلف تماما عن الأول،حيث تصمم بطريقة أسهل من الأولى و أخف لتكون عموما من الساتان،و قد تكون أيضا من القطيفة،و تأتي على شكل تنورة أو على شكل سروال يدعى الأول بالشلقة و هناك المدور و القصير العصري

صور للكراكو العاصمي أو الجزائري

في امان الله

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