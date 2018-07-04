جبة الفرقآني { القسنطينية } ~ فعآلية صيفنـآ ابدآع ~

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
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السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

أهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار منتدى
اللمة الجزائرية في مشاركة أخرى من مشاركاتي في فعالية صيفنآ إبدآع


و هذه المرة مع نوع آخر من الألبسة التقليدية التي تتميز بها الجزائر و هي : الفرقاني أو الجبة القسنطينية

الجبة أو القندورة الفرقاني القسنطينية
و التي تمثل اللباس التقليدي لمدينة قسنطينة العريقة بالشرق الجزائري هذه الجبة التي تصنع من قماش خاص يدعى القطيفة و تطرز بالخيوط الذهبية تسمى الفتلة يدويا عن طريق ناس متخصصين يتقنون هذا الفن بالتوارث و يصل سعرها الى مبلغ خيالي و تتميز بطرز عالي الجودة و شكل رائع عادة تلبسه العروس الجزائرية يوم الحنة كما يلبس في كل المناسبات و الأفراح و يلبس مع حلي ذهبية خاصة كالمحزمة و السخاب و غيرها فتزيده جمالا و أناقة .

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اللباس التقليدي لمدينة قسنطينة العريقة بالشرق الجزائري هذه الجبة التي تصنع من قماش خاص يدعى القضيفة و تطرز بالخيوط الذهبية يدويا عن طريق ناس متخصصين يتقنون هذا الفن بالتوارث و التي يصل سعرها الى مبلغ خيالي ليس بمقدور المواطن البسيط و هذا راجع كونها عمل يدوي يتميز بالجودة و الاتقان

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و كذلك هناك بعض الأزياء في الشرق الجزائري متنوعة لا تقل جمالا عن جبة الفرقاني لكن تختلف عنها مرات في نوع القماش و مرات في مادة التطريز قد تعوض الخيوط الذهبية بمواد صناعية تسمى الحرج و هي العدس و السمسم بألوان زاهية ، و قد يرسم على القماش أشكالا رائعة ثم تخاط الجبة
أو تطرز بالفتلة لكن طرز خفيف و هذا حسب قدرة المرأة المالية .
و تبقى جبة الفرقاني رمز الأصالة و العراقة و الأناقة و الجبة القسنطينية * الفرقانى * مشهورة و محبوبة عند كل الجزائريات .

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في امان الله و حفظه
في انتظار مشاركاتكن :love:

 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,688
الإعجابات
43,720
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
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