جبة الفرقآني { القسنطينية } ~ فعآلية صيفنـآ ابدآع ~

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

أهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار منتدى

اللمة الجزائرية في مشاركة أخرى من مشاركاتي في فعالية صيفنآ إبدآع

و هذه المرة مع نوع آخر من الألبسة التقليدية التي تتميز بها الجزائر و هي : الفرقاني أو الجبة القسنطينية



الجبة أو القندورة الفرقاني القسنطينية

و التي تمثل اللباس التقليدي لمدينة قسنطينة العريقة بالشرق الجزائري هذه الجبة التي تصنع من قماش خاص يدعى القطيفة و تطرز بالخيوط الذهبية تسمى الفتلة يدويا عن طريق ناس متخصصين يتقنون هذا الفن بالتوارث و يصل سعرها الى مبلغ خيالي و تتميز بطرز عالي الجودة و شكل رائع عادة تلبسه العروس الجزائرية يوم الحنة كما يلبس في كل المناسبات و الأفراح و يلبس مع حلي ذهبية خاصة كالمحزمة و السخاب و غيرها فتزيده جمالا و أناقة .

اللباس التقليدي لمدينة قسنطينة العريقة بالشرق الجزائري هذه الجبة التي تصنع من قماش خاص يدعى القضيفة و تطرز بالخيوط الذهبية يدويا عن طريق ناس متخصصين يتقنون هذا الفن بالتوارث و التي يصل سعرها الى مبلغ خيالي ليس بمقدور المواطن البسيط و هذا راجع كونها عمل يدوي يتميز بالجودة و الاتقان

و كذلك هناك بعض الأزياء في الشرق الجزائري متنوعة لا تقل جمالا عن جبة الفرقاني لكن تختلف عنها مرات في نوع القماش و مرات في مادة التطريز قد تعوض الخيوط الذهبية بمواد صناعية تسمى الحرج و هي العدس و السمسم بألوان زاهية ، و قد يرسم على القماش أشكالا رائعة ثم تخاط الجبة

أو تطرز بالفتلة لكن طرز خفيف و هذا حسب قدرة المرأة المالية .

و تبقى جبة الفرقاني رمز الأصالة و العراقة و الأناقة و الجبة القسنطينية * الفرقانى * مشهورة و محبوبة عند كل الجزائريات .

في امان الله و حفظه